Группа A. Соперники России. Египет: третье пришествие «фараонов»
«Советский спорт» продолжает серию публикаций об участниках финальной стадии чемпионата мира 2018 года.
«Советский спорт» продолжает серию публикаций об участниках финальной стадии чемпионата мира 2018 года.
ИСТОРИЯ: СЕМЬ КУБКОВ АФРИКИ И БРАТЬЯ ХАССАНЫ
Сборная Египта — самая титулованная на континенте. Семь раз северяне выигрывали Кубок Африканских наций. Причем четырежды — за последние 20 лет. Но вот какой парадокс. Если выход в финальную стадию Кубка Африки для Египта чаще всего не являлся проблемой, то с отборочными матчами чемпионатов мира всегда была беда.
Египет до сей поры лишь дважды доходил до финальной стадии. В далеком уже 1934-м, когда и отборочных
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Африканская система отбора состоит из трех стадий. Главный критерий каждой из них: никаких вторых шансов. Сначала два раунда
ЗВЕЗДА: МОХАМЕД САЛАХ
Салах — главная звезда нынешней сборной Египта. В 2013-м он приглянулся Жозе Моуринью, когда на групповом турнире Лиги чемпионов сезона «Базель» Салаха дважды обыграл «Челси», а Мохамед забил в обоих матчах. В результате в зимнее трансферное окно Салах был приобретен клубом Романа Абрамовича за 16,5 млн евро. Двумя годами ранее «Базель» заплатил за 20-летнего вингера почти в семь раз меньше. Впрочем, в Англии у Салаха не задалось, и он довольно быстро перебрался в итальянский чемпионат. Именно в «Роме» с ее тягой к зрелищному и атакующему футболу удалось раскрыть ключевые качества, необходимые любому вингеру: скорость, скорость и… скорость. За два сезона в «Роме» Салах забил 34 мяча во всех турнирах, и этого оказалось достаточно для руководства «Ливерпуля», чтобы минувшим летом выложить за египтянина 42 миллиона евро. И, надо сказать, вторая попытка проявить себя в АПЛ у Салаха получается куда лучше первой.
ДОСТИЖЕНИЯ
2 участия в финальных стадиях чемпионатов мира.
7-кратный победитель Кубка Африки (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).
2-кратный чемпиона Всеафриканских игр (1987, 1995).
Победитель Кубка арабских наций (1992).
4-кратный чемпион Панарабских игр (1953, 1965, 1992, 2007).
Победитель Средиземноморских игр (1955).
9 участий в футбольном турнире Олимпиады. Лучший результат — 4-е место (1928, 1964).
2 участия в Кубке конфедераций.
Крупнейшая победа
Лаос, 15:0, Джакарта, 15.11.1963.
Крупнейшее поражение:
Италия, 3:11, Амстердам, 10.06.1928.
Рекордсмены-игроки
Ахмед Хассан — 184 игры.
Хуссам Хассан — 169 игр.
Эссам
Ибрагим Хассан — 139 игр.
Хани Рамзи — 123 матча.
Ахмед Фатхи — 123 матча (продолжает выступления).
Рекордсмены-бомбардиры
Хуссам Хассан — 69 голов.
Хассан
Мохаммед Абутрика — 38 голов.
Ахмед Хассан — 33 гола.
Мохаммед Салах — 32 гола (продолжает выступления).
Игры с СССР/Россией
Не встречались.
ТРЕНЕР
Эктор Купер, Аргентина, 61 год. Играл на позиции центрального защитника, большую часть карьеры (10 лет) провел в клубе «Феррокариль Оэсте». В 1984-м провел 3 матча за сборную Аргентины. Тренерскую карьеру начал в 1993-м в «Уракане», где и заканчивал играть. В 1997-м отправился в Европу, начав с «Майорки». Вывел команду в Лигу чемпионов, заняв третье место в чемпионате Испании. Выиграл Суперкубок Испании с «Майоркой», а затем и с «Валенсией». С последней выходил в два финала Лиги чемпионов подряд (2000 и 2001), но оба раза уступил — «Реалу» и «Баварии». С «Интером» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и драматично уступил чемпионство «Ювентусу», проиграв в последнем туре «Лацио» (2:4). В 2008—2009 годах тренировал сборную Грузии, но в 16 матчах одержал только одну победу (над Уэльсом на выезде, 2:1). Египет возглавил 2 марта 2015-го, провел 29 матчей (В19, Н4, П6), добившись наивысшего процента побед в карьере (65.5).
ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ
Эссам
Общая стоимость: 66,5 млн евро.