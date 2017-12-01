Группа A. Соперники России. Египет: третье пришествие «фараонов»

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ИСТОРИЯ: СЕМЬ КУБКОВ АФРИКИ И БРАТЬЯ ХАССАНЫ

Сборная Египта — самая титулованная на континенте. Семь раз северяне выигрывали Кубок Африканских наций. Причем четырежды — за последние 20 лет. Но вот какой парадокс. Если выход в финальную стадию Кубка Африки для Египта чаще всего не являлся проблемой, то с отборочными матчами чемпионатов мира всегда была беда.

Египет до сей поры лишь дважды доходил до финальной стадии. В далеком уже 1934-м, когда и отборочных циклов-то, по сути, не было, и на чемпионат мира ехали те, кто мог себе это позволить, и в 1990-м. Что примечательно, оба турнира состоялись в Италии. В 1934-м «фараоны» сыграли всего один матч, проиграв Венгрии со счетом 2:4. А вот в 1990-м проявили себя крайне неуступчивым соперником. Сначала египтяне сыграли вничью с действующими чемпионами Европы — голландцами (1:1), а затем и с Ирландией (0:0), которая впоследствии дошла до ¼ финала. В последнем матче группы команда Египта уступила будущим полуфиналистам турнира — сборной Англии (0:1) и с гордо поднятой головой отправилась домой, даже не одержав ни одной победы. Именно в составе той команды блистали братья-близнецы Хассаны. Хоссам с 69-ю голами является лучшим бомбардиром в истории сборной, а защитник Ибрагим — одним из лучших защитников. Кстати, еще один Хассан, однофамилец вышеупомянутых братьев, Ахмед — действующий рекордсмен мира по количеству матчей за сборную. Их у него с 1995 по 2012 годы набралось 184.

ПУТЬ НА ЧМ-2018: ГАНУ ОСТАВИЛИ ПОЗАДИ

Африканская система отбора состоит из трех стадий. Главный критерий каждой из них: никаких вторых шансов. Сначала два раунда плей-офф (сильнейшие подключаются со второго): проиграл — выбыл. Учитывая, что большинство команд удачно играют дома, предсказать победителя в этих дуэлях зачастую непросто. Египтянам досталась сборная Чада, и первый матч на выезде «фараоны» сенсационно проиграли (0:1), отличился бывший игрок «Терека» Н’Дуассель. Впрочем, в ответной встрече подопечные Эктора Купера уверенно выиграли (4:0) и вышли в решающий этап. Здесь Египту в соперники достались Гана, Уганда и Конго. Казалось бы, именно Гана в этом квартете — фаворит. Однако «черные звезды» отбор провалили: в первых трех матчах дважды сыграли вничью и, главное, проиграли на выезде Египту. Возможно, именно эта победа со счетом 2:0 на глазах у 80 тысяч болельщиков и стала решающей. Египтяне впоследствии допустили только одну осечку, проиграв на выезде Уганде. Ну, а в октябре этого года в драматичном матче пятого тура Египет благодаря дублю Салаха обыграл Конго со счетом 2:1. Победный мяч был забит на 95-й минуте. 32-й гол Мохамеда за сборную вывел его команду на чемпионат мира впервые за 28 лет.

ЗВЕЗДА: МОХАМЕД САЛАХ

Салах — главная звезда нынешней сборной Египта. В 2013-м он приглянулся Жозе Моуринью, когда на групповом турнире Лиги чемпионов сезона «Базель» Салаха дважды обыграл «Челси», а Мохамед забил в обоих матчах. В результате в зимнее трансферное окно Салах был приобретен клубом Романа Абрамовича за 16,5 млн евро. Двумя годами ранее «Базель» заплатил за 20-летнего вингера почти в семь раз меньше. Впрочем, в Англии у Салаха не задалось, и он довольно быстро перебрался в итальянский чемпионат. Именно в «Роме» с ее тягой к зрелищному и атакующему футболу удалось раскрыть ключевые качества, необходимые любому вингеру: скорость, скорость и… скорость. За два сезона в «Роме» Салах забил 34 мяча во всех турнирах, и этого оказалось достаточно для руководства «Ливерпуля», чтобы минувшим летом выложить за египтянина 42 миллиона евро. И, надо сказать, вторая попытка проявить себя в АПЛ у Салаха получается куда лучше первой.

ДОСТИЖЕНИЯ

2 участия в финальных стадиях чемпионатов мира.

7-кратный победитель Кубка Африки (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

2-кратный чемпиона Всеафриканских игр (1987, 1995).

Победитель Кубка арабских наций (1992).

4-кратный чемпион Панарабских игр (1953, 1965, 1992, 2007).

Победитель Средиземноморских игр (1955).

9 участий в футбольном турнире Олимпиады. Лучший результат — 4-е место (1928, 1964).

2 участия в Кубке конфедераций.

Крупнейшая победа

Лаос, 15:0, Джакарта, 15.11.1963.

Крупнейшее поражение:

Италия, 3:11, Амстердам, 10.06.1928.

Рекордсмены-игроки

Ахмед Хассан — 184 игры.

Хуссам Хассан — 169 игр.

Эссам Эль-Хаддари — 156 игр (продолжает выступления).

Ибрагим Хассан — 139 игр.

Хани Рамзи — 123 матча.

Ахмед Фатхи — 123 матча (продолжает выступления).

Рекордсмены-бомбардиры

Хуссам Хассан — 69 голов.

Хассан Эль-Шазли — 42 гола.

Мохаммед Абутрика — 38 голов.

Ахмед Хассан — 33 гола.

Мохаммед Салах — 32 гола (продолжает выступления).

Игры с СССР/Россией

Не встречались.

ТРЕНЕР

Эктор Купер, Аргентина, 61 год. Играл на позиции центрального защитника, большую часть карьеры (10 лет) провел в клубе «Феррокариль Оэсте». В 1984-м провел 3 матча за сборную Аргентины. Тренерскую карьеру начал в 1993-м в «Уракане», где и заканчивал играть. В 1997-м отправился в Европу, начав с «Майорки». Вывел команду в Лигу чемпионов, заняв третье место в чемпионате Испании. Выиграл Суперкубок Испании с «Майоркой», а затем и с «Валенсией». С последней выходил в два финала Лиги чемпионов подряд (2000 и 2001), но оба раза уступил — «Реалу» и «Баварии». С «Интером» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и драматично уступил чемпионство «Ювентусу», проиграв в последнем туре «Лацио» (2:4). В 2008—2009 годах тренировал сборную Грузии, но в 16 матчах одержал только одну победу (над Уэльсом на выезде, 2:1). Египет возглавил 2 марта 2015-го, провел 29 матчей (В19, Н4, П6), добившись наивысшего процента побед в карьере (65.5).

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Эссам Эль-Хадари (15.01.1973, «Аль-Таавон», Судовская Аравия, 200 тысяч евро) — Мохаммед Абдельшафи (1.07.1985, «Аль-Ахли», Саудовская Аравия, 1.5 млн евро), Рами Рабиа (20.05.1993, «Эль-Ахли», 1 млн евро), Ахмед Хегази (25.01.1991, «Вест Бромвич», 3 млн евро), Ахмед Фатхи (10.11.1984, «Эль-Ахли», 1 млн евро) — Мохаммед Эльнени (11.07.1992, «Арсенал», 10 млн евро), Тарек Хамед (24.10.1988, «Замалек», 800 тысяч евро) — Рамадан Собхи (23.01.1997, «Сток Сити», 5 млн евро), Абдаллах Саид (13.07.1985, «Эль-Ахли», 1 млн евро), Мохаммед Салах (15.06.1992, «Ливерпуль», 40 млн евро) — Ахмед Хассан «Коука» (5.03.1993, «Брага», 3 млн евро).