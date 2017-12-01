Инфантино: Футбольные болельщики со всего мира летом 2018 года убедятся в радушии России

«Напряжение нарастает, и сейчас я, прежде всего, хотел бы поблагодарить Россию. Спасибо вам, господин Путин. Спасибо правительству России, местному оргкомитету, волонтерам и, конечно же, всему российскому народу, который последние семь лет усердно трудился, чтобы сегодня мы достигли этой отметки. Спасибо городам, которые примут матчи чемпионата мира — они проводят огромную работу», — сказал Инфантино со сцены.