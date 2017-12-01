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18:45 (мск), источник: ТАСС

Инфантино: Футбольные болельщики со всего мира летом 2018 года убедятся в радушии России

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Футбольные болельщики во время чемпионата мира 2018 года убедятся в том, что Россия — прекрасная страна. Об этом на церемонии жеребьевки финальной стадии мирового первенства заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Напряжение нарастает, и сейчас я, прежде всего, хотел бы поблагодарить Россию. Спасибо вам, господин Путин. Спасибо правительству России, местному оргкомитету, волонтерам и, конечно же, всему российскому народу, который последние семь лет усердно трудился, чтобы сегодня мы достигли этой отметки. Спасибо городам, которые примут матчи чемпионата мира — они проводят огромную работу», — сказал Инфантино со сцены.

«Летом 2018 года сюда приедет 1,5 миллиона человек. Они увидят, что Россия — теплая страна, что ее жители очень ждут футбольного праздника. Я уверен в том, что опыт проведения чемпионата мира станет для России позитивным», — отметил президент ФИФА.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится в пятницу в Государственном Кремлевском дворце. Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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