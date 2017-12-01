Инфантино: Футбольные болельщики со всего мира летом 2018 года убедятся в радушии России

«Напряжение нарастает, и сейчас я, прежде всего, хотел бы поблагодарить Россию. Спасибо вам, господин Путин. Спасибо правительству России, местному оргкомитету, волонтерам и, конечно же, всему российскому народу, который последние семь лет усердно трудился, чтобы сегодня мы достигли этой отметки. Спасибо городам, которые примут матчи чемпионата мира — они проводят огромную работу», — сказал Инфантино со сцены.
«Летом 2018 года сюда приедет 1,5 миллиона человек. Они увидят, что Россия — теплая страна, что ее жители очень ждут футбольного праздника. Я уверен в том, что опыт проведения чемпионата мира станет для России позитивным», — отметил президент ФИФА.
Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится в пятницу в Государственном Кремлевском дворце. Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.