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17:48 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Панамы сделал татуировку с эмблемой чемпионата мира-2018

Именно его гол вывел команду на дебютный ЧМ.

Защитник сборной Панамы Роман Торрес сделал татуировку на ноге с эмблемой чемпионата мира-2018 по футболу. Об этом игрок сообщил через официальный твиттер.

На счету 31-летнего Торреса — десять голов в 105 матчах за национальную команду. Предстоящий ЧМ станет для Панамы первым в истории.

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На ЧМ-2018 Панама пробилась в последнем туре, когда обыграла Коста-Рику — 2:1. Автором победного гола стал как раз Торрес.

«Нет ничего лучше, чем сохранить в памяти один из самых счастливых моментов в моей жизни», — прокомментировал тату Торрес.

У Торреса уже есть тату на тему футбола. В 2016 году он нанес собственное фото после победы с американским «Сиэтллом Саундерсом» в МЛС.

Отметим, что своих соперников по ЧМ Панама, как и другие участники, узнает в ходе жеребьевки, которая стартует в 21:00 по времени Астаны. В прямом эфире посмотреть ее можно здесь.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Дебютирует на мундиале вместе с Панамой и сборная Исландии.

Футболист сборной Панамы сделал татуировку с эмблемой чемпионата мира-2018
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