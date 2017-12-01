Футболист сборной Панамы сделал татуировку с эмблемой чемпионата мира-2018

Защитник сборной Панамы Роман Торрес сделал татуировку на ноге с эмблемой чемпионата мира-2018 по футболу. Об этом игрок сообщил через официальный твиттер.

На счету 31-летнего Торреса — десять голов в 105 матчах за национальную команду. Предстоящий ЧМ станет для Панамы первым в истории.

На ЧМ-2018 Панама пробилась в последнем туре, когда обыграла Коста-Рику — 2:1. Автором победного гола стал как раз Торрес.

«Нет ничего лучше, чем сохранить в памяти один из самых счастливых моментов в моей жизни», — прокомментировал тату Торрес.

У Торреса уже есть тату на тему футбола. В 2016 году он нанес собственное фото после победы с американским «Сиэтллом Саундерсом» в МЛС.

Отметим, что своих соперников по ЧМ Панама, как и другие участники, узнает в ходе жеребьевки, которая стартует в 21:00 по времени Астаны. В прямом эфире посмотреть ее можно здесь.