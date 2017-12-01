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13:58 (мск), источник: Чемпионат.com

7 интриг жеребьевки чемпионата мира

Ждем Ельцина в Екатеринбурге, а немцев — в Волгограде.

Источник: РИА "Новости"

В группе могут возникнуть исторические флешбэки

Поколение, влюбившееся в футбол в конце 1990-х, должно поболеть за повторение классики чемпионатов мира на стыке веков — Аргентина против Англии. Борьба на уровне всего — политики, жизненного уклада, взглядов на футбол — подарила шикарный матч в 1998-м и достойное продолжение в 2002-м. Нужно больше веселья. Кстати, жребий может полностью погрузить в ностальгию и собрать самую термоядерную четвёрку ЧМ-2002: с Аргентиной, Англией, Швецией и Нигерией. Только Джей Джея Окочи и Хенрика Ларссона не хватает.

Из афиш с мощным историческим прошлым может нарисоваться ещё такое:

Англия — Исландия. Главный позор нынешнего английского поколения, главная победа в истории исландского футбола. Лето 2016-го ещё не забыто — это было слишком большим шоком, чтобы Англия быстро оправилась.

Германия — Англия. Ещё одна пара из мировой классики.

Россия — Япония. Только давайте без погромов в центре Москвы.

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Испании достанется какой-то большой соперник

Испания во второй корзине жеребьёвки чемпионата мира — парадокс, вызванный спадом предыдущих лет. «Ла фурия роха» приедет в Россию командой, переживающей циркуляцию свежей крови и смену поколений, но даже при этом Испания остаётся одним из фаворитов чемпионата мира. В какую бы группу ни попали испанцы, их матч с «маткой» своей группы должен стать украшением группового турнира. Ну, если только не попадётся Польша или Россия.

Месси и Криштиану могут приблизить очную встречу

Часто звучит мнение, что чемпионату мира нужен матч команд Лео Месси и Криштиану Роналду. Остальные игроки сборных, флаги стран уйдут на второй план — просто нужен финальный раунд выяснения отношений, где главные звёзды определят, кто здесь лучший. В одну группу они не попадут, зато могут попасть в соседние (А и В, С и D и так далее). И если Аргентина выйдет с первого места, а Португалия со второго или наоборот, то ждите матча, который будут разогревать всё. Который будут смотреть все.

Жребий может свести Хорватию и Сербию

При жеребьёвках крупных турниров ФИФА и УЕФА готовы разводить Россию и Украину, Сербию и Албанию, зато главную войнушку на Балканах спокойно допускают. При очень небольшой вероятности, но в одной группе могут оказаться Хорватия и Сербия — главные враги когда-то единого государства. Матчи хорватских команд с сербскими превращаются в фанатскую бойню и футбол с кровавыми подкатами. Более того, вражду двух народов тоже разжигал футбол: матч загребского «Динамо» и «Црвены Звезды» в 1990 году закончился массовой дракой на поле, Звонимир Бобан въехал по бобану полицейскому, а игроков «Звезды» эвакуировали со стадиона на вертолётах. Этот матч стал предвестником войны.

Вероятность их встречи в группе действительно низка — не более 0,2%: нужно, чтобы Хорватия к моменту посева в четвёртой корзине не встретила ни одной европейской команды, а Сербия попала в нужный квартет. Но если их встреча всё-таки случится… тогда принимающий город можно переводить на военное положение.

Ельцин Техеда может приехать в Екатеринбург

Возможно, в Екатеринбурге сразу после жеребьёвки выберут сборную, за которую пойдут болеть всем городом. Ельцин Техеда прославился на предыдущем чемпионате мира — выделился не только именем, но и грамотной игрой в центре поля. «Урал» пытался организовать трансфер Ельцина, который мог стать сильным пиаром, но агенты костариканца запросили бешеную сумму у клуба, так что поставить в полузащите «Ельцин-центр» уральцы отказались. Но от судьбы не уйдёшь — Техеда готов приехать в Екатеринбург вместе со сборной Коста-Рики. Для этого надо попасть в группу А, С, F или Н и ждать нужного посева.

Мы узнаем самый «интересный» матч турнира

На каждом чемпионате мира должен быть гениальный по слабости вывески матч, по ходу которого можно заснуть, заварить чай, прогуляться, вернуться к телевизору к 90-й минуте и понять, что ничего не произошло. Иран — Ангола, Тунис — Саудовская Аравия, Алжир — Словения, КНДР — Кот-д’Ивуар, Иран — Нигерия… и это только за три последних чемпионата мира.

Третья корзина набита так, что какой-нибудь матч в подобном духе мы получим непременно. Тунис — Панама, Коста-Рика — Саудовская Аравия, Иран — Панама, Исландия — Панама… вариантов достаточно. Отличная идея — свести в одной группе Тунис и Саудовскую Аравию: у них уже богатый опыт таких матчей.

И да, мы не ручаемся, что для сторонних болельщиков в эту номинацию не попадёт Россия.

А ещё Россия узнает своих соперников

И это главное, ради чего нужно ждать сегодняшний футбольный вечер.

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