7 интриг жеребьевки чемпионата мира
Ждем Ельцина в Екатеринбурге, а немцев — в Волгограде.
Ждем Ельцина в Екатеринбурге, а немцев — в Волгограде.
В группе могут возникнуть исторические флешбэки
Поколение, влюбившееся в футбол в конце 1990-х, должно поболеть за повторение классики чемпионатов мира на стыке веков — Аргентина против Англии. Борьба на уровне всего — политики, жизненного уклада, взглядов на футбол — подарила шикарный матч в 1998-м и достойное продолжение в 2002-м. Нужно больше веселья. Кстати, жребий может полностью погрузить в ностальгию и собрать самую термоядерную четвёрку ЧМ-2002: с Аргентиной, Англией, Швецией и Нигерией. Только Джей Джея Окочи и Хенрика Ларссона не хватает.
Из афиш с мощным историческим прошлым может нарисоваться ещё такое:
Англия — Исландия. Главный позор нынешнего английского поколения, главная победа в истории исландского футбола. Лето 2016-го ещё не забыто — это было слишком большим шоком, чтобы Англия быстро оправилась.
Германия — Англия. Ещё одна пара из мировой классики.
Россия — Япония. Только давайте без погромов в центре Москвы.
Испании достанется
Испания во второй корзине жеребьёвки чемпионата мира — парадокс, вызванный спадом предыдущих лет. «Ла фурия роха» приедет в Россию командой, переживающей циркуляцию свежей крови и смену поколений, но даже при этом Испания остаётся одним из фаворитов чемпионата мира. В какую бы группу ни попали испанцы, их матч с «маткой» своей группы должен стать украшением группового турнира. Ну, если только не попадётся Польша или Россия.
Месси и Криштиану могут приблизить очную встречу
Часто звучит мнение, что чемпионату мира нужен матч команд Лео Месси и Криштиану Роналду. Остальные игроки сборных, флаги стран уйдут на второй план — просто нужен финальный раунд выяснения отношений, где главные звёзды определят, кто здесь лучший. В одну группу они не попадут, зато могут попасть в соседние (А и В, С и D и так далее). И если Аргентина выйдет с первого места, а Португалия со второго или наоборот, то ждите матча, который будут разогревать всё. Который будут смотреть все.
Жребий может свести Хорватию и Сербию
При жеребьёвках крупных турниров ФИФА и УЕФА готовы разводить Россию и Украину, Сербию и Албанию, зато главную войнушку на Балканах спокойно допускают. При очень небольшой вероятности, но в одной группе могут оказаться Хорватия и Сербия — главные враги
Вероятность их встречи в группе действительно низка — не более 0,2%: нужно, чтобы Хорватия к моменту посева в четвёртой корзине не встретила ни одной европейской команды, а Сербия попала в нужный квартет. Но если их встреча
Ельцин Техеда может приехать в Екатеринбург
Возможно, в Екатеринбурге сразу после жеребьёвки выберут сборную, за которую пойдут болеть всем городом. Ельцин Техеда прославился на предыдущем чемпионате мира — выделился не только именем, но и грамотной игрой в центре поля. «Урал» пытался организовать трансфер Ельцина, который мог стать сильным пиаром, но агенты костариканца запросили бешеную сумму у клуба, так что поставить в полузащите «Ельцин-центр» уральцы отказались. Но от судьбы не уйдёшь — Техеда готов приехать в Екатеринбург вместе со сборной
Мы узнаем самый «интересный» матч турнира
На каждом чемпионате мира должен быть гениальный по слабости вывески матч, по ходу которого можно заснуть, заварить чай, прогуляться, вернуться к телевизору к 90-й минуте и понять, что ничего не произошло. Иран — Ангола, Тунис — Саудовская Аравия, Алжир — Словения, КНДР — Кот-д’Ивуар, Иран — Нигерия… и это только за три последних чемпионата мира.
Третья корзина набита так, что
И да, мы не ручаемся, что для сторонних болельщиков в эту номинацию не попадёт Россия.
А ещё Россия узнает своих соперников
И это главное, ради чего нужно ждать сегодняшний футбольный вечер.