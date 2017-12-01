Норвежской телекомпании запретили освещать жеребьевку ЧМ-2018

Журналист Эйстейну Боген, долгое время освещающий жизнь в России, отметил, что представительница пресс-службы, ответственная за выдачу аккредитаций, сообщила ему, что аккредитация, вероятно, была отозвана Федеральной службой безопасности.

«Не думаю, что когда-то такое происходило за всю историю ФИФА. СМИ, которое имеет право освещать чемпионат мира, лишила аккредитации страна — хозяйка турнира. Кто ещё в чёрном списке Путина? Может, только те СМИ, которые не критиковали в своих эфирах Россию, и будут приглашены для освещения матчей», — цитирует Богена The Independent Barents Observer.