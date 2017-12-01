Сорокин: Небольшая задержка со сдачей арен не повлияет на подготовку к ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

В начале октября вице-премьер РФ Виталий Мутко, подводя итоги шестого операционного визита представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на стадионы, заявил, что подготовка к чемпионату мира вступила в тот период, когда новые арены получили конкретные очертания, и речь идет уже не об общей готовности стадионов, а о конкретных нюансах.

«В целом на нашу операционную деятельность никак не повлияет, если будет небольшая задержка со сдачей стадионов. В конце концов, сдача — это по большей части документы. Нам главное, что мы сейчас видим практически построенные стадионы, в большинстве своем готовые на 85% и даже 95%. Почти везде уже ведется финишная отделка», — сказал Сорокин в интервью агентству «Р-Спорт».