Сорокин: Небольшая задержка со сдачей арен не повлияет на подготовку к ЧМ-2018
МОСКВА, 1 дек —
МОСКВА, 1 дек —
В начале октября
«В целом на нашу операционную деятельность никак не повлияет, если будет небольшая задержка со сдачей стадионов. В конце концов, сдача — это по большей части документы. Нам главное, что мы сейчас видим практически построенные стадионы, в большинстве своем готовые на 85% и даже 95%. Почти везде уже ведется финишная отделка», — сказал Сорокин в интервью агентству «Р-Спорт».
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,