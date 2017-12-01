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10:42 (мск), источник: Р-Спорт

Сорокин: Небольшая задержка со сдачей арен не повлияет на подготовку к ЧМ-2018

МОСКВА, 1 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Небольшая задержка со сдачей стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года не повлияет на операционную деятельность организационного комитета турнира, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Источник: РИА "Новости"

В начале октября вице-премьер РФ Виталий Мутко, подводя итоги шестого операционного визита представителей ФИФА и оргкомитета «Россия-2018» на стадионы, заявил, что подготовка к чемпионату мира вступила в тот период, когда новые арены получили конкретные очертания, и речь идет уже не об общей готовности стадионов, а о конкретных нюансах.

«В целом на нашу операционную деятельность никак не повлияет, если будет небольшая задержка со сдачей стадионов. В конце концов, сдача — это по большей части документы. Нам главное, что мы сейчас видим практически построенные стадионы, в большинстве своем готовые на 85% и даже 95%. Почти везде уже ведется финишная отделка», — сказал Сорокин в интервью агентству «Р-Спорт».

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

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