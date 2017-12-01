Мутко: Даже не задумывался, что Россию могут лишить ЧМ

Источник: РИА "Новости"

1 декабря в Москве состоится жеребьевка финального турнира чемпионата мира по футболу 2018 года. Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко в интервью ТАСС рассказал о работе, проделанной за семь лет подготовки, ответил на допинговые обвинения в адрес российского футбола, а также поделился ожиданиями от жеребьевки.

— Всегда казалось, что чемпионат мира будет нескоро, но до турнира осталось всего полгода. Задумывались над тем, какой путь проделан со 2 декабря 2010 года, когда Россия получила право проведения чемпионата мира?

— Было не только 2 декабря 2010 года, но и года три до этого, когда мы занимались продвижением России как будущей хозяйки чемпионата мира. Каждый отрезок запомнился чем-то своим — когда убеждали коллег, когда продвигали чемпионат мира. Когда мы получили право проведения чемпионата мира, нужно было очень оперативно сделать концепцию, материализовать предоставленные нами гарантии.

По прошествии времени думаешь: что-то можно было сделать пораньше, с чем-то мы, возможно, поторопились. Подготовка к чемпионату мира — это огромный труд тысяч людей, различных органов власти, общественных организаций.

— Организовать чемпионат мира оказалось сложнее, чем вы думали, или же легче?

— Возможно, со стороны многие вещи кажутся проще, но организация турнира такого масштаба очень глобальна. Помимо инфраструктуры, существует много работы, которая невидима. Моменту, когда дети выводят футболистов на поле, предшествует колоссальная работа. Это сотни тысяч людей, которые вовлечены в решение различных вопросов — безопасности, транспортного обслуживания и многого другого.

— Что сейчас больше всего беспокоит?

— Перед такими крупными проектами, как Олимпиада или чемпионат мира по футболу, мы не можем как следует на них сосредоточиться. Все время предпринимаются попытки дезориентировать общественное мнение, принизить ценность турнира или будущий успех этого проекта. Это самый тревожный и огорчительный момент при подготовке.

В целом, каких-то серьезных проблем нет. Люди вовлечены, они очень ответственно относятся к этому проекту. У них огромное желание показать открытую Россию, оставить наследие во многих регионах. Мы стараемся именно так подходить к этому проекту.

— За эти семь лет хоть раз было чувство, что Россию действительно могут лишить права проведения ЧМ-2018?

— Мы никогда на эту тему не задумывались — нет и не было оснований для таких вопросов. Общественным мнением, особенно на международном уровне, очень серьезно манипулируют. Есть мастера таких дел, они уже тысячу лет этим занимаются, и у них это хорошо получается. Однако поддержка политического руководства страны не давала даже думать о том, что нас могут лишить чемпионата мира. Мы исходили из того, что этот проект мы делаем не для кого-то, а для себя. Это очень масштабный проект, мы развиваем с его помощью страну — в программе подготовки более 600 мероприятий, которые мы реализуем.

За этот год российский футбол подвергся порядка 30 допинг-проверок на всех уровнях

Помимо материального наследия, существует еще и нематериальное. Это 40 тысяч волонтеров, работники социальной сферы, обслуживания, таможенной службы, полиции. Люди смогут прикоснуться к такому крупному проекту. Это мы делаем прежде всего для себя, для своей страны. Естественно, мы хотим, чтобы в мире лучше узнали нашу страну — не только Москву и Санкт-Петербург, но и другие города.

— Перед Олимпиадой в Сочи также было немало негатива относительно организации.

— Любой миф о России развеется, как только начинается мероприятие. Как только на Игры в Сочи приехали первые спортсмены, все эти разговоры исчезли. Так же было и на Кубке конфедераций. Криштиану Роналду приехал в Казань и увидел улыбающегося себя на фасаде одного из домов. Уезжая, он оставил запись с благодарностью. Сборная Германии также опубликовала благодарственное письмо на русском языке.

Нам было не очень приятно все время рассказывать, что мы честно вели заявочную кампанию, и к нам не может быть никаких вопросов. С другой стороны, установка всегда была на то, что мы готовим чемпионат мира для себя. Если у кого-то возникнет идея забрать чемпионат мира — это их дело. Все, что мы создадим, останется для нас.

«Российский футбол за последний год 30 раз проверяли на допинг»

— Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель призвал усилить допинг-контроль за игроками сборной России. Вы говорили с ним по этому поводу?

— Мы с ним общаемся, он уже объяснил мне, что имелось в виду. У нас немного передергивают его слова. Гриндель говорил о том, что если есть сомнения в российских футболистах, то нужно или чаще брать у них допинг-пробы, или вообще отстать от них.

Это тема общественного мнения, которое было очень профессионально создано вокруг нас. За этот год российский футбол подвергся порядка 30 допинг-проверок на всех уровнях — внутри чемпионата России, еврокубки, различные сборные. Существование системы манипулирования, да еще и на государственном уровне, невозможно, все это говорится для обывателей.

ФИФА прислала нам письмо, в котором указано, что на чемпионате мира 2014 года сборная после каждой игры проверялась. Естественно, ни у кого ничего не нашли.

— Запрашивала ли ФИФА у РФС дополнительную информацию по поводу данных, которые содержатся в докладе Макларена?

— На все запросы ФИФА мы ответили. При этом нужно понимать, что РФС не является субъектом допинг-контроля. Если у нас что-то запрашивают, то мы обращаемся или в РУСАДА, или в те международные спортивные организации, которые забирали эти пробы. Все, что у нас запрашивали, мы все отдали, и никаких вопросов к нам не было.

«Базу не выбрали только перуанцы»

— Как продвигается подготовка инфраструктуры к чемпионату мира?

— Стадионы и аэропортная инфраструктура — это одни из самых сложных частей подготовки к чемпионату мира. Все стадионы находятся в жестком графике работы. Мы должны в этом году ввести стадионы в эксплуатацию, затем с января по апрель — это пусконаладочные работы, создание временной инфраструктуры вокруг стадионов, адаптация ее к требованиям ФИФА. Мы должны провести по три тестовых матча на каждой арене, а уже 14 мая передать их в распоряжение ФИФА.

— Будет ли сдан в срок стадион в Самаре?

— Здесь есть определенные причины задержки, связанные со сложностью проекта, была непростая ситуация с подрядчиком. Сейчас существует отставание на месяц-полтора от того, что мы планировали. Но это не критично, мы абсолютно уверены, что с этой задачей мы справимся. Строительные леса уже убрали, сейчас готовится основание под поле, это самое главное.

Если бы у нас каждый клуб проводил по 7−10 таких матчей, как на днях провели «Спартак» и «Зенит», то мы бы были на другом уровне футбола.

Общестроительная готовность стадионов в среднем составляет 85%. Вопрос сейчас не в этом, главное — сдать стадионы, завершить пусконаладочные работы, получить соответствующие разрешения на ввод стадионов в эксплуатацию. Это огромная работа, связанная с составлением документации, прохождением экспертизы. Говоря о декабре, мы ужесточаем себе сроки. В принципе, все соответствующие разрешения мы должны иметь в марте.

— Сколько болельщиков ожидаете следующим летом в России?

— Сейчас сложно об этом говорить. Первые этапы продажи билетов показали процентное соотношение 53 на 47 в пользу россиян. Это хорошее соотношение. Когда все билеты будут реализованы, у нас уже будет понятие, сколько гостей к нам приедет. Плюс многие приедут без билетов — посетить страну, посмотреть города, поддержать команды в фан-фестах.

— Все ли команды определились с базами?

— Сами базы готовы давно, уже во время предварительной жеребьевки мы передали каталог, они есть в электронной версии. Сейчас при базах готовятся тренировочные поля.

Если взять команды, то 31 из 32 определились с базами. Перуанцы отобрались на чемпионат мира в России в последний момент, поэтому пока не решили, где они будут базироваться. Думаю, сейчас они приедут и рассмотрят несколько вариантов. Не исключаю, что после жеребьевки какие-то команды могут поменяться базами, исходя из географических соображений.

Ядром выбора является московский регион, задействованы практически все базы в области. Также выбраны практически все базы вокруг Санкт-Петербурга. Востребованы базы на юге — Сочи, Геленджик, Анапа. Есть команды, которые хотели бы жить в Ставропольском крае — в Кисловодске и Железноводске.

— Россия до сих пор не приобрела телеправа на домашний чемпионат мира. Есть ли какое-то продвижение по этому вопросу?

— Президент ФИФА на этой неделе будет здесь, мы обсудим с ним эту тему. Все сопутствующие просьбы, с которыми ФИФА к нам обращалась, мы выполнили. Считаю, что в ближайшее время этот вопрос должен быть закрыт. Есть все предпосылки, что это произойдет до Нового года, нам бы этого очень хотелось.

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«Чемпионату России нужно больше таких матчей, как «Спартак» — «Зенит»

— Вы увидели прогресс сборной России в этом году?

— Я доволен тем, как работает тренерский штаб, доволен отношением футболистов к работе в сборной. У нас очень маленькая возможность для маневра — команда может собраться всего на 10 дней. Мы видим, что из двух спаренных контрольных матчей, команда лучше проводит второй.

В таких командах, как Испания или Аргентина, собраны игроки высочайшего уровня, и им для сыгранности и взаимопонимания нужно мало времени. Они регулярно играют на высоком уровне в своих клубах. Если бы у нас каждый клуб проводил по 7−10 таких матчей, как на днях провели «Спартак» и «Зенит», то мы бы были на другом уровне футбола. С такой интенсивностью и с такими скоростями у нас матчи практически не играются — обычно более сильная команда атакует, а соперник стоит у своих ворот и обороняется. Нам нужно, чтобы клубы выравнивались с точки зрения возможностей.

Хочется пожелать парням, чтобы во время зимней паузы они все привели себя в порядок, хорошо провели вторую часть чемпионата, чтобы к чемпионату мира мы подошли в оптимальном составе. Хочется, чтобы вся обойма центральных полузащитников — Далер Кузяев, Александр Головин, Роман Зобнин, Денис Глушаков, Алан Дзагоев, Алексей Миранчук — была в порядке. Тогда можно будет что-то моделировать, а у нас пока не было ни одной игры, чтобы все они были в строю. Средняя линия и атака у нас очень приличные. К защитникам, как минимум, по самоотдаче у нас тоже нет вопросов. Без трех центральных защитников — Георгия Джикии, Виктора Васина и Федора Кудряшова — сложно представить сборную. Не говоря уже об Игоре Акинфеев, Считаю, это топовый игрок мирового уровня.

— Сборная России остается на рекордно низком месте в рейтинге ФИФА. Будет ли ФИФА пересматривать систему определения рейтинга для стран-организаторов чемпионата мира?

— Они создали рабочую группу, обсуждают эту тему. Не только мы задаем ФИФА этот вопрос, но и все страны-хозяйки чемпионатов мира. Парадокс в том, что мы в Европе на 15 месте, а в мире — на 65-м. При том, что на лидирующих позициях в мире как раз европейские сборные.

— Как президент РФС прикинули для себя желательную и нежелательную группу для сборной России?

— Я думал на эту тему, но загадывать что-то бесполезно. Никто не предугадает, какой соперник нам нужен.

— Из второй корзины все хотят Перу и не хотят Испанию.

— Это бабушка надвое сказала. Из 32 команд случайных здесь практически нет. Мы говорим, что не хватает итальянцев, чилийцев. А разве шведов назовешь случайной командой? На чемпионате Европы мы сыграли вничью с англичанами, которые были фаворитами группы, а потом проиграли словакам и валлийцам. Поэтому не вижу смысла желать чего-то перед жеребьевкой.