Сборная России по футболу узнает своих соперников на чемпионате мира 2018 года

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Жеребьевка финального турнира чемпионата мира определит трех соперников сборной России по группе А. 32 сборные — участницы чемпионата мира в России будут разбиты на восемь групп, причем группу А возглавит команда России. Представитель хозяина мирового первенства имеет первый посев при жребии, остальные команды были распределены по корзинам в зависимости от рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). В первую корзину также попали сборные Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции, которые возглавят остальные семь групп и с российской командой на групповой стадии не сыграют.

Когда жребий распределит по группам команды первой корзины, узнают свои группы сборные из второй, третьей и четвертой корзин. Во вторую корзину попали команды Испании, Перу, Швейцарии, Англии, Колумбии, Мексики, Уругвая и Хорватии. В третью корзину — сборные Дании, Исландии, Коста-Рики, Швеции, Туниса, Египта, Сенегала и Ирана, в четвертую — Сербии, Нигерии, Австралии, Японии, Марокко, Панамы, Южной Кореи и Саудовской Аравии.

Во время жеребьевки будут действовать географические ограничения. В одну группу могут попасть не более двух европейских команд и не более одной — с других континентов.

В результате жеребьевки станет также известно расписание встреч сборной России на групповом этапе. Хозяева турнира сыграют в матче открытия 14 июня 2018 года на столичном стадионе «Лужники», а также 19 июня в Санкт- Петербурге и 25 июня в Самаре. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/8 финала чемпионата мира.

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Долина, Алсу и чемпионы мира

Церемония жеребьевки начнется в 18:00 мск, ведущими станут известный в прошлом нападающий сборной Англии Гари Линекер и журналистка Мария Командная. Ассистировать ведущим при жеребьевке будут первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян, чемпионы мира разных лет — аргентинец Диего Марадона, итальянец Фабио Каннаваро, француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, бразилец Кафу, испанец Карлес Пуйоль, немец Мирослав Клозе, призер чемпионата мира 2010 года уругваец Диего Форлан.

В жеребьевке чемпионата мира примет участие президент России Владимир Путин. Гостями жеребьевки станут главные тренеры 30 команд-участниц чемпионата мира — за исключением наставника уругвайской сборной Оскара Табареса и представителя Австралии, где должность рулевого национальной команды вакантна после отставки Анге Постекоглу.

Ведущим музыкальной части церемонии станет Иван Ургант, в шоу примут участие, среди других, певицы Алсу и Лариса Долина. Алсу исполнит песню о мечте под аккомпанемент американского гитариста Нуно Беттанкура, тогда как Долина споет джазовым дуэтом с Ильдаром Абдразаковым.

11 суперболельщиков

По словам режиссера церемонии Феликса Михайлова, в шоу будет показана сила эмоций, накал ожидания и красота России как организатора турнира. «Конечно, мы продолжаем начатую нами еще на предварительной жеребьевке тему мечты и в этой церемонии — мечты о полете, мечты быть сильным и победить. Мечта ребенка станет реальностью, когда он пройдет путь от подростка до легенды мирового футбола, так, в одном из эпизодов шоу он “встретит” великих футболистов прошлого», — отметил Михайлов.

Почетными зрителями церемонии станут 11 суперболельщиков — жители городов-организаторов чемпионата мира, которые заслужили это почетное звание своей страстью и преданностью футболу. Среди суперболельщиков — шестилетний Миша Смолин из Москвы, Ольга Парамонова из Волгограда, бывший диктор Центрального стадиона, на месте которого будет открыта «Волгоград-Арена», а также 75-летний Виктор Паутов из Саранска, прославившийся игрой на тромбоне на матчах «Мордовии».