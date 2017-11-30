Волк Забивака сообщил капитану ФК «Спартак» Глушакову, с кем сыграет сборная РФ на ЧМ
МОСКВА, 30 ноя —
МОСКВА, 30 ноя —
Жеребьевка финальной части чемпионата мира-2018 пройдет в Кремле в пятницу, 1 декабря, и начнется в 18:00 мск. Сборная России, как хозяйка турнира, будет в первой корзине и автоматически займет место в группе А.
«Только что звонил волк Забивака и сообщил инсайд по жеребьевке чемпионата мира-2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландией и Японией», — написал футболист.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира пройдут в Москве,