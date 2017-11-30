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30 ноября, источник: Р-Спорт

Волк Забивака сообщил капитану ФК «Спартак» Глушакову, с кем сыграет сборная РФ на ЧМ

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт. Волк Забивака, являющийся талисманом чемпионата мира по футболу в России, сообщил капитану московского «Спартака» Денису Глушакову «инсайд» о соперниках сборной России по итогам жеребьевки ЧМ-2018, написал футболист в своем Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Жеребьевка финальной части чемпионата мира-2018 пройдет в Кремле в пятницу, 1 декабря, и начнется в 18:00 мск. Сборная России, как хозяйка турнира, будет в первой корзине и автоматически займет место в группе А.

«Только что звонил волк Забивака и сообщил инсайд по жеребьевке чемпионата мира-2018. По данным Серого, Россия сыграет с Колумбией, Исландией и Японией», — написал футболист.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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