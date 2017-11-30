«Qazsport» покажет прямую трансляцию жеребьевки чемпионата мира-2018
Телеканал «Qazsport» будет транслировать жеребьевку группового этапа чемпионата мира 2018 года в России, сообщает Sports.kz.
Телеканал «Qazsport» будет транслировать жеребьевку группового этапа чемпионата мира 2018 года в России, сообщает Sports.kz.
Она пройдет в пятницу, 1 декабря, в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Начало в 21:00 по астанинскому времени.
Состав корзин:
Корзина 1: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция;
Корзина 2: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Хорватия;
Корзина 3: Дания, Исландия,
Корзина 4: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России. Букмекерская контора 1XBET считает фаворитом турнира сборную Бразилии — коэффициент на ее победу 5.85. Далее идут Германия — 6, Франция — 6.35, Испания — 8.35 и Аргентина — 9.