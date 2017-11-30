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20:55 (мск), источник: Чемпионат.com

ФИФА не допустит Россию до допинг-тестирования футболистов на ЧМ-2018

Россия не будет вовлечена в процесс допинг-тестирования футболистов во время чемпионата мира — 2018, сообщил глава медицинской службы ФИФА Мишель Д’Хуг в интервью The Telegraph.

Источник: AP 2017

По словам Д’Хуга, никто из россиян не будет иметь доступа к сбору, хранению и анализу образцов во время первого крупного домашнего турнира со времён Олимпийских игр — 2014, прошедших в Сочи.

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Данное решение принято в связи с допинговым скандалом, приведшим к дисквалификации ряда российских спортсменов, и оно не будет пересмотрено, даже если ВАДА восстановит РУСАДА. Весь допинг-контроль во время турнира будет проводиться врачами ФИФА, и организации придётся для этого дополнительно выделить десятки тысяч евро.

«Мы хотим всех заверить, что ФИФА хочет провести все процедуры прозрачно, объективно и без вмешательства людей, которые могли бы находиться под подозрением», — отметил Д’Хуг.

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