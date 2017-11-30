ФИФА не допустит Россию до допинг-тестирования футболистов на ЧМ-2018
Россия не будет вовлечена в процесс
Россия не будет вовлечена в процесс
По словам Д’Хуга, никто из россиян не будет иметь доступа к сбору, хранению и анализу образцов во время первого крупного домашнего турнира со времён Олимпийских игр — 2014, прошедших в Сочи.
Данное решение принято в связи с допинговым скандалом, приведшим к дисквалификации ряда российских спортсменов, и оно не будет пересмотрено, даже если ВАДА восстановит РУСАДА. Весь
«Мы хотим всех заверить, что ФИФА хочет провести все процедуры прозрачно, объективно и без вмешательства людей, которые могли бы находиться под подозрением», — отметил Д’Хуг.