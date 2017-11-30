Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
В РФ ответили Киеву на его способ остановить стройку моста в Крым
Кремль дал обещание в связи с решением МОК
Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.11
Челси1
Суонси0
Футбол. Зарубежный
29.11
Борнмут1
Бернли2
Футбол. Зарубежный
29.11
ПСЖ2
Труа0
Футбол. Зарубежный
29.11
Стоук Сити0
Ливерпуль3
Футбол. Зарубежный
29.11
Манчестер Сити2
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
29.11
Эвертон4
Вест Хэм Юнайтед0
Все события
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
FIS: Шесть лыжников РФ участвовали в «манипуляциях с пробами»
Путин примет участие в финальной жеребьёвке чемпионата мира
Российские мужчины выступили против домашнего насилия
Невеста принца Гарри в новом образе снялась для глянца
Индиец съел шесть килограммов металла
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
7Гран-при Абу-Даби
12Суперкамбэк в рурском дерби и другие события выходных
20:30 (мск), источник: Р-Спорт

Представлен приз лучшим футболистам матчей ЧМ-2018

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт, Александр Рогулев. Легенды мирового футбола Дэвид Симэн и Кафу представили новый приз, который будет вручаться лучшим игрокам матчей финального турнира чемпионата мира 2018 года в России.

Источник: РИА "Новости"

Жеребьевка финальной части первого в истории чемпионата мира в России пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Накануне жеребьевки в Кремле прошло представление нового приза, который будет присуждаться лучшему игроку матчей чемпионата мира 2018 года. В церемонии приняли участие знаменитый в прошлом вратарь сборной Англии Симэн и экс-защитник сборной Бразилии, двукратный чемпион мира Кафу. Лучшего игрока будут выбирать с помощью голосования болельщиков во время игры на сайте ФИФА и спонсора.

Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
Смолов и «Реал» — это вообще реально?
Руни красит скамейки и бьет со своей половины поля. Обзор АПЛ
FIS: Шесть лыжников РФ участвовали в «манипуляциях с пробами»
Путин примет участие в финальной жеребьёвке чемпионата мира
«Барселона» нашла замену на случай срыва трансфера Коутиньо
МОК отстранил двух российских легкоатлеток из-за допинга
Шипулин и Волков выступят в индивидуальной гонке на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Светлана Бондарчук поделилась архивными фото сына и бывшего мужа Звезда трогательно поздравила наследника с днем рождения.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь