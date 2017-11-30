Представлен приз лучшим футболистам матчей ЧМ-2018

Жеребьевка финальной части первого в истории чемпионата мира в России пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Накануне жеребьевки в Кремле прошло представление нового приза, который будет присуждаться лучшему игроку матчей чемпионата мира 2018 года. В церемонии приняли участие знаменитый в прошлом вратарь сборной Англии Симэн и экс-защитник сборной Бразилии, двукратный чемпион мира Кафу. Лучшего игрока будут выбирать с помощью голосования болельщиков во время игры на сайте ФИФА и спонсора.