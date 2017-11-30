Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Представлен приз лучшим футболистам матчей ЧМ-2018
МОСКВА, 30 ноя —
МОСКВА, 30 ноя —
Жеребьевка финальной части первого в истории чемпионата мира в России пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
Накануне жеребьевки в Кремле прошло представление нового приза, который будет присуждаться лучшему игроку матчей чемпионата мира 2018 года. В церемонии приняли участие знаменитый в прошлом вратарь сборной Англии Симэн и