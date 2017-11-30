Симонян ждет от ЧМ-2018 появления новой звезды, которая затмила бы Месси и Роналду

«Знаете, хотелось бы, чтобы на чемпионате мира засверкала новая мировая звезда. Потому что пока между собой соревнуются только два игрока — Месси и Роналду. Ведь именно на чемпионате мира в 1958 году засверкала звезда Пеле, которому тогда не было еще 17 лет. Дискуссия о том, кто был сильнее — Пеле или Диего Марадона, ведется по сей день», — сказал Симонян журналистам.