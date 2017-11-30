Симонян ждет от ЧМ-2018 появления новой звезды, которая затмила бы Месси и Роналду
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Первый
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Первый
Шоу жеребьевки финального турнира чемпионата мира пройдет в Государственном Кремлевском дворце в пятницу, начало в 18:00 мск.
«Знаете, хотелось бы, чтобы на чемпионате мира засверкала новая мировая звезда. Потому что пока между собой соревнуются только два игрока — Месси и Роналду. Ведь именно на чемпионате мира в 1958 году засверкала звезда Пеле, которому тогда не было еще 17 лет. Дискуссия о том, кто был сильнее — Пеле или Диего Марадона, ведется по сей день», — сказал Симонян журналистам.
Симонян рассказал, что он очень тепло общался с Пеле, когда тот приезжал в Россию. «Он меня удивил, сказав, что я нанес ему травму. Говорит, что я пришел в свою штрафную площадку и нанес ему травму. Что же, для меня это историческое событие, нанес травму самому Пеле», — сказал Симонян.