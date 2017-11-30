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19:41 (мск), источник: ТАСС

Форлан: Сборной России по силам выйти в плей-офф ЧМ-2018

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сборной России будет по силам выйти в плей-офф домашнего чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Такое мнение журналистам высказал бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан.

В пятницу в московском Государственном Кремлевском дворце состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата мира, на которой будут определены соперники сборной России по групповому этапу.

«Я видел матчи сборной России на Кубке конфедераций. Это хорошая команда, в которой собраны добротные игроки. И поскольку они принимают турнир у себя дома, противостоять им будет очень сложно», — сказал Форлан, который будет одним из участников жеребьевки.

«Болельщики будут поддерживать свою команду, и игроки будут заряжены на то, чтобы показать хороший результат на чемпионате мира. По силам ли ей выйти в плей-офф? Да, несомненно, ее будет сложно победить», — добавил он.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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