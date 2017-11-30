Форлан: Сборной России по силам выйти в плей-офф ЧМ-2018

В пятницу в московском Государственном Кремлевском дворце состоится жеребьевка финальной стадии чемпионата мира, на которой будут определены соперники сборной России по групповому этапу.

«Я видел матчи сборной России на Кубке конфедераций. Это хорошая команда, в которой собраны добротные игроки. И поскольку они принимают турнир у себя дома, противостоять им будет очень сложно», — сказал Форлан, который будет одним из участников жеребьевки.

«Болельщики будут поддерживать свою команду, и игроки будут заряжены на то, чтобы показать хороший результат на чемпионате мира. По силам ли ей выйти в плей-офф? Да, несомненно, ее будет сложно победить», — добавил он.