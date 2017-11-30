Никита Симонян вытащит шар со сборной России на жеребьевке ЧМ-2018
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Шар со сборной России во время жеребьевки чемпионата мира 2018 года вытащит первый
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Шар со сборной России во время жеребьевки чемпионата мира 2018 года вытащит первый
Шоу жеребьевки пройдет в Государственном Кремлевском дворце в пятницу и начнется в 18:00 мск.
«Соперников для сборной России буду вытаскивать не я. Я вытаскиваю первый шар со сборной России, а дальше уже мои друзья-коллеги», — сказал Симонян, добавив, что он затрудняется назвать удобного соперника для российской команды.
«Я никогда не строю программы, как это было в советские времена. Мое мнение — сначала нужно решить первую задачу и выйти из группы, а затем уже ставить следующие. Какая бы группа ни попала, нужно выходить в
Процедуру жеребьевки проведут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная. Участие в церемонии, наряду с Симоняном, примут аргентинец Диего Марадона, итальянец Фабио Каннаваро, француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, бразилец Кафу, испанец Карлес Пуйоль, уругваец Диего Форлан и немец Мирослав Клозе.