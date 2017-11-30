Никита Симонян вытащит шар со сборной России на жеребьевке ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Шоу жеребьевки пройдет в Государственном Кремлевском дворце в пятницу и начнется в 18:00 мск.

«Соперников для сборной России буду вытаскивать не я. Я вытаскиваю первый шар со сборной России, а дальше уже мои друзья-коллеги», — сказал Симонян, добавив, что он затрудняется назвать удобного соперника для российской команды.

«Я никогда не строю программы, как это было в советские времена. Мое мнение — сначала нужно решить первую задачу и выйти из группы, а затем уже ставить следующие. Какая бы группа ни попала, нужно выходить в плей-офф, все-таки мы играем дома», — также отметил Симонян.