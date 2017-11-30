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18:48 (мск), источник: ТАСС

Первые болельщики получили билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года в России

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Одиннадцать почетных болельщиков из городов, которые примут игры чемпионата мира по футболу 2018 года, первыми получили билеты на матчи турнира. Церемония вручения билетов прошла в четверг в Государственном Кремлевском дворце, где 1 декабря состоится жеребьевка группового этапа чемпионата мира.

Билеты болельщикам вручили бывшие футболисты Никита Симонян, англичанин Гордон Бэнкс, бразилец Кафу, француз Лоран Блан, итальянец Фабио Каннаваро, уругваец Диего Форлан и испанец Карлес Пуйоль. Аргентинец Диего Марадона не смог прибыть на церемонию по причине болей в плече.

«Суперболельщики» были отобраны послами городов-организаторов, представителями футбольных клубов и федераций, объединениями болельщиков. Самому младшему из «суперболельщиков» шесть лет. Болельщик «Спартака» Миша Смолин из Москвы имеет врожденную особенность кисти левой руки, в связи с чем ему потребовался протез. Протез был сделан в красно-белых цветах и с эмблемой «Спартака». Отец Миши с 2005 года коллекционирует футбольные шарфы, в семейной коллекции уже насчитывается более 300 экземпляров.

Самым возрастным «суперболельщиком» является 75-летний Виктор Паутов из Саранска. Он в течение 20 лет поддерживает «Мордовию» игрой на тромбоне. Паутов стал своеобразным талисманом клуба. Как говорит сам тромбонист, он будет рад исполнить гимн любой страны, сборная которой будет играть в Саранске во время чемпионата мира.

71-летняя Ольга Парамонова из Волгограда также получила билет. С 1969 года она работала диктором на стадионе «Центральный». Она и другие «суперболельщики» Мария Панина (Екатеринбург), Сергей Серов (Казань), Владимир Зуев (Калининград), Андрей Горюнов (Нижний Новгород), Сергей Копин (Ростов-на-Дону), Елизавета Леванова (Самара), Владимир Воробьев (Санкт-Петербург) и Игорь Мамаладзе (Сочи) в пятницу посетят жеребьевку.

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