Первые болельщики получили билеты на чемпионат мира по футболу 2018 года в России

Билеты болельщикам вручили бывшие футболисты Никита Симонян, англичанин Гордон Бэнкс, бразилец Кафу, француз Лоран Блан, итальянец Фабио Каннаваро, уругваец Диего Форлан и испанец Карлес Пуйоль. Аргентинец Диего Марадона не смог прибыть на церемонию по причине болей в плече.

«Суперболельщики» были отобраны послами городов-организаторов, представителями футбольных клубов и федераций, объединениями болельщиков. Самому младшему из «суперболельщиков» шесть лет. Болельщик «Спартака» Миша Смолин из Москвы имеет врожденную особенность кисти левой руки, в связи с чем ему потребовался протез. Протез был сделан в красно-белых цветах и с эмблемой «Спартака». Отец Миши с 2005 года коллекционирует футбольные шарфы, в семейной коллекции уже насчитывается более 300 экземпляров.

Самым возрастным «суперболельщиком» является 75-летний Виктор Паутов из Саранска. Он в течение 20 лет поддерживает «Мордовию» игрой на тромбоне. Паутов стал своеобразным талисманом клуба. Как говорит сам тромбонист, он будет рад исполнить гимн любой страны, сборная которой будет играть в Саранске во время чемпионата мира.