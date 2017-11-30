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18:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Линекер: бомбардир, остряк и филантроп

Церемонию жеребьевки чемпионата мира проведет один из самых известных футбольных людей на планете — многогранный Гари Линекер.

Источник: Спорт-Экспресс

«ЛЕНИВЫЙ МАЛЕНЬКИЙ СОСУНОК»

В августе 2016 года Гари Линекер стал известен даже среди тех, кто не увлекается футболом. По ходу сезона-2015/16 ведущий программы Match of the day на BBC пообещал выйти в прямой эфир в одних трусах, если «Лестер» станет чемпионом. Так и вышло.

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Линекер не просто так поставил именно на «лис»: да, они лихо начали тот чемпионат, но эмоциями азартного англичанина управляла любовь к клубу. В 1969 году восьмилетний Линекер вытирал слезы о жилетку отца, когда «Лестер» проиграл в финале Кубка Англии «Манчестер Сити». В том матче «лисам» не помог даже знаменитый голкипер Питер Шилтон, кумир детства Линекера.

В 1986 году они вместе поедут на чемпионат мира, где будущий король Твиттера станет лучшим бомбардиром в роли центрфорварда. Но в «Лестере» Линекер сперва играл на фланге, а начало его карьеры идеальным не назовешь. В 1978 году «Лестер» возглавил Джон Мартин Уоллас, или просто Джок Уоллас. Это был не просто тренер — он служил в войсках Северной Ирландии и в 1950-х прошел войну в малайских джунглях.

«В первый раз, когда я столкнулся с Уолласом, мне было 17, — вспоминает Линекер. — Перерыв. Я сидел в раздевалке, и тут в нее вошел Джок. Он был в бешенстве, я видел, как его кровь вскипает. Он кричал, матерился и смотрел на меня. Джок направился ко мне, схватил меня за футболку и прислонил к стене со словами: “Ты гребаный ленивый маленький сосунок! Тебе нужно больше бегать!” У меня потемнело в глазах, я ничего не понимал, ведь мы вели со счетом 2:0, а оба мяча забил я!».

Естественно, ошарашенный Линекер во втором тайме не забил, а после игры услышал от Уолласа страшные слова: «Завтра — ко мне в кабинет!» «В ту ночь я не спал, — продолжает Линекер. — Помню, как пришел утром к офису и весь дрожал от страха. Но он встретил меня с улыбкой. «Эй, малой, — начал Джок. — Вчера ты был крут. Но я хотел тебе дать понять, что останавливаться нельзя. Не почивай на лаврах, дружок».

«МОГ БЫ ЛОВИТЬ ГОЛУБЕЙ»

Линекер навсегда запомнил ту взбучку и ту беседу с Уолласом. Хотя ему и так не нужна была мотивационная подпитка: в детстве маленький Гари помогал отцу торговать овощами на рынке в Лестере, на тему чего впоследствии BBC даже выпустил любопытный ролик.

К тому времени Линекер уже был состоявшимся футболистом и известным бомбардиром. Хотя первые три сезона в «Лестере» англичанин провел на фланге полузащиты и только на четвертый Уоллас переместил его в центр нападения. Чутье тренера сработало: за сезон-1981/82 Линекер забил 17 мячей, а через год — 26. Тогда же «Лестер» поднялся из второго дивизиона в первый. В то время вместе с молодым английским форвардом играл ирландец Патрик Бирн. Он красочно описывал игру Линекера тех времен: «Если бы вы соревновались с Гари в плавании, он бы обогнал вас всего одной рукой. Он был настолько быстрым, что мог бы ловить голубей».

1986-й — знаковый год для Линекера. Тогда он перешел в «Барселону» всего за 2,8 миллиона фунтов, а перед этим выиграл «Золотую бутсу» на чемпионате мира в Мексике. Правда, за несколько недель до поездки на турнир Линекер сломал запястье, и в какой-то момент его участие находилось под вопросом. Но нападающий с лангеткой на руке вместе с Англией добрался до четвертьфинала, где своими глазами увидел и «гол столетия», и «руку Бога» от Диего Марадоны. Аргентина победила, но Линекеру хватило пяти матчей, чтобы стать лучшим снайпером чемпионата мира с шестью голами.

На следующем чемпионате мира Англия добралась еще дальше — до полуфинала. В той игре «Три льва» уступили Германии по пенальти (а как же еще?), а Линекер увековечил свое имя фразой, которую сейчас как только не коверкают. На самом деле форвард сказал так: «Футбол — это простая игра. 22 человека гоняются за мячом на протяжении 90 минут, и в конце концов побеждают немцы».

СПАС «ЛЕСТЕР» ОТ ГИБЕЛИ

На том мировом первенстве Линекер не только выиграл «Золотую бутсу», но и вляпался в некрасивую историю. Во время матча группового этапа с Ирландией, в котором нападающий открыл счет на девятой минуте, ему стало плохо. Линекер весь перерыв просидел в туалете из-за проблем с кишечником, но просить замену не собирался. Может быть, зря: по ходу второго тайма он сел прямо на газон и… лучше посмотреть видео.

Позже Линекер признался, что действительно «сходил по-большому». Повезло, что в тот день поле в Кальяри было в грязи и лужах.

В 1990-м Линекер уже играл в «Тоттенхэме». Карьера в «Барселоне» у англичанина не задалась, хотя там он хотя бы выиграл Кубок Испании и Кубок обладателей кубков. Чемпионом Англии или Испании он так и не стал. Даже в Японии, куда Линекер отправился под конец карьеры, форвард не смог завоевать ни одного трофея.

Тренерскую карьеру Гари даже не планировал начинать. Коммуникабельного Линекера больше привлекала работа в СМИ, и сразу после ухода из футбола англичанина позвало к себе радио ВВС. Поначалу он работал экспертом, но постепенно дорос до статуса ведущего на телевидении. Сейчас легендарную программу Match of the day невозможно представить без улыбки Линекера, а сам он стал знаменит еще и благодаря своему Твиттеру, в котором постоянно пишет едкие и забавные сообщения на злобу дня. Иногда на него обижаются, иногда над ним потешаются, но всегда Линекер собирает тысячи ретвитов.

Несмотря на статус независимого журналиста, Гари остается верен родному «Лестеру». В 2002 году он перерезал ленточку во время церемония открытия новой арены, на которой в 2016-м произошло чудо. И это чудо не случилось бы без самого Линекера, ведь в начале нулевых «Лестер» был на грани финансовой гибели, и именно родной сын «лис» запустил кампанию по сохранению клуба. Поэтому не стоит удивляться, что год назад не выигрывавшему чемпионат Линекеру позволили поднять над головой трофей.

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Напомним, что в официальной жеребьевке примут участие Никита Симонян, Диего Марадона, Лоран Блан, Гордон Бэнкс, Фабио Каннаваро, Кафу и Диего Форлан. Ранее стало известно, что ведущими мероприятия будут бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер и телеведущая Мария Командная. Церемония, которая пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, будет показана в прямом эфире на «Первом канале» в 18.00 по московскому времени.

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