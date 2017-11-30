Бракамонте хочет четвертьфинал Россия — Аргентина. Интервью бывшей звезды РФПЛ

— Завтра в Кремле состоится жеребьевка чемпионата мира. Каких соперников хотели бы для сборной Аргентины?
— Жеребьевка — это важный момент. Но самый главный настанет через шесть месяцев. Аргентине без разницы, с кем играть — она сильная и должна побеждать всех. Но я бы хотел, чтобы соперниками стали лучшие — когда встречаемся со слабыми командами, нам приходится очень тяжело.
— А хотели бы сыграть со сборной России?
— Если наши команды сойдутся в четвертьфинале, будет здорово. Выиграет, конечно, Аргентина. Вообще, считаю, что можем стать чемпионами мира. Правда, пока у нас нет должного настроя. В составе много хороших футболистов, но нет команды. Поэтому сборная выигрывает в основном со счетом 1:0, а моменты создает только Месси. Нужно строить игру. У нас есть на это полгода. Я очень хочу, чтобы на чемпионате все было хорошо. Аргентина способна победить в семи матчах подряд.
— Сами на чемпионат мира планируете приехать?
— Да, конечно. Я работаю на аргентинском телеканале, поэтому приедем через шесть месяцев. Будет интересно.
— Наверняка у вас часто спрашивают о России. Что рассказываете?
— Только хорошее. Я тут провел отличное время. Знаю, что аргентинцам и южноамериканцем здесь бывает трудно: другой менталитет, другой язык, климат. Но для меня все это не было барьером. Чувствую себя в России как в семье, как дома. Поэтому когда спрашивают о том, каким будет чемпионат мира-2018, отвечаю, что самым лучшим. Потому что когда русские люди хотят сделать что-нибудь хорошо, то предпринимают для этого все. Уверен, у вас получится замечательный турнир.
— Видно, что вы рады приезду в Россию.
— Очень, но тут немного холодно. В Аргентине сейчас 25−30 градусов тепла, здесь — минус 7.
— По снегу не соскучились?
— Неееет. (Смеется.) По нему никто не скучает.
— Когда последний раз были в Москве?
— Два года назад, когда принимал участие в чемпионате мира среди артистов. На самом деле, часто приезжаю, потому что у меня здесь много друзей, которые приглашают в гости. Всегда рад вернуться.
— Футбольные друзья в России остались?
— Общаюсь с Сашей Самедовым, Романом Адамовым, иностранными игроками. Когда прилетаю, сразу звоню — встречают.
— Поздравили Самедова с чемпионством?
— Конечно. Я каждый матч «Спартака» смотрю в интернете. Наблюдаю, как мой друг играет.
— Только из-за Самедова следите за красно-белыми?
— Мне нравится русский футбол. Тут выступает много футболистов, которые раньше играли со мной. Также слежу за аргентинцами в «Зените» — у нас показывают каждый матч этого клуба.
— Кто станет чемпионом в этом сезоне?
— Не знаю. Возможно, «Локомотив».
— За судьбой своих бывших команд следите?
— Знаю, что «Москвы» больше нет. Жалко, конечно. Но в России такое случается. Например, еще с «Сатурном».
— Нет. Ты можешь упасть вторую или третью лигу, но клубы не умирают.