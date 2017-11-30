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16:18 (мск), источник: Р-Спорт

Путин 1 декабря примет участие в жеребьёвке ЧМ-2018 по футболу в России — Кремль

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 1 декабря примет участие в жеребьёвке финального турнира чемпионата мира по футболу 2018 года в России, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: AP 2017

«Президент примет участие в финальной жеребьёвке чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. На мероприятие в Государственный Кремлёвский дворец приглашены более 1300 гостей, включая 30 из 32 главных тренеров команд-участниц чемпионата мира. По итогам жеребьёвки станут известны составы каждой группы и календарь игр (первые 48 матчей)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед жеребьевкой Путин встретится со звёздами мирового футбола, приехавшими в Москву для участия в мероприятии. Среди участников встречи — Никита Симонян, Диего Марадона, Кафу, Фабио Каннаваро и другие прославленные футболисты.

Финальная жеребьевка ЧМ-2018 состоится 1 декабря
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