Путин 1 декабря примет участие в жеребьёвке ЧМ-2018 по футболу в России — Кремль

«Президент примет участие в финальной жеребьёвке чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. На мероприятие в Государственный Кремлёвский дворец приглашены более 1300 гостей, включая 30 из 32 главных тренеров команд-участниц чемпионата мира. По итогам жеребьёвки станут известны составы каждой группы и календарь игр (первые 48 матчей)», — говорится в сообщении.