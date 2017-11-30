Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Старшенбаум призналась, почему избегает постельных сцен
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
В ЛНР предупредили о потере контроля над крупнейшими заводами
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Екатерина Климова позирует в кружевном халате
Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.11
Челси1
Суонси0
Футбол. Зарубежный
29.11
Борнмут1
Бернли2
Футбол. Зарубежный
29.11
ПСЖ2
Труа0
Футбол. Зарубежный
29.11
Стоук Сити0
Ливерпуль3
Футбол. Зарубежный
29.11
Манчестер Сити2
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
29.11
Эвертон4
Вест Хэм Юнайтед0
Все события
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Смолов и «Реал» — это вообще реально?
«Магнитка» — «Спартак» и еще 6 матчей игрового дня КХЛ
Наталья Водянова показала поклонникам свою маму
Екатерина Климова позирует в кружевном халате
Индиец съел шесть килограммов металла
Новый препарат заставит раковые клетки самоуничтожиться
«Никогда не давайте полную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию в Москве выделят 400 млрд рублей
Фоторепортажи
15Замерзший Гильерме и дубль Фарфана
7Гран-при Абу-Даби
16:45 (мск), источник: ТАСС

Дрогба, Роналдо и Это’О посетят церемонию жеребьевки ЧМ-2018 по футболу

ТАСС, 30 ноября. Дидье Дрогба, Роналдо и Самуэль Это’О станут гостями церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Жеребьевка состоится в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Ее проведут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.

Церемонию также посетят такие бывшие и нынешние игроки, как Сами Аль-Джабир (Саудовская Аравия), Томас Бертольд, Селия Шашич, Лотар Маттеус (все — Германия), Томас Бролин (Швеция), Эмилио Бутрагеньо (Испания), Хорхе Кампос, Уго Санчес (оба — Мексика), Чха Бом Гын, Пак Чжи Сун (оба — Южная Корея), Али Даеи, Мехди Махдавикия (оба — Иран), Хулио Дели Вальдес (Панама), Марсель Десайи, Корин Дьякр (оба — Франция), Серхио Гойкочеа (Аргентина), Хасан Хусам (Египет), Рене Игита (Колумбия), Карина Леблан (Канада), Кацуйоси Миура (Япония), Паоло Монтеро (Уругвай), Нванкво Кану, Джей Джей Окоча (Нигерия), Пеле, Роналдиньо (оба — Бразилия), Алекс Скотт, Дэвид Симэн (оба — Англия), Дмитрий Аленичев, Ринат Дасаев, Алексей Смертин, Дмитрий Сенников, Александр Кержаков (все — Россия), Пауло Ванчопе (Коста- Рика), Кларенс Зеедорф (Нидерланды), Петер Шмейхель (Дания).

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

 Почему России нельзя бойкотировать Олимпиаду
Черчесов рассказал почему до сих пор вызывает Жиркова в сборную
Смолов и «Реал» — это вообще реально?
«Магнитка» — «Спартак» и еще 6 матчей игрового дня КХЛ
«МОК и WADA все знали о Родченкове». Адвокат Легкова против всех
Шипулин задумывается о завершении карьеры из-за семьи
«Спартак» — главный конкурент «Локо»: шансы команд на титул
Виллаш-Боаш примет участие в ралли «Дакар». Как это возможно?
Болельщики из США приобрели 43 тысячи билетов на ЧМ-2018
Новости
Авто
Безумный тюнинг автосалона в Лос-Анджелесе: фотогалерея Американцы любят автомобили. Иногда эта любовь даже через край. Смотрите фотографии самых-самых машин
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Киркоров стал гостем первого выпуска нового шоу Андрея Малахова Программа «Привет, Андрей!» будет выходить на канале «Россия 1»
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
Актрисы, модели и официантки: на ком женятся современные принцы Знакомимся с Золушками нашего времени.
Дети
Фото беременной Бейонсе стало самым популярным в соцсети Фото, с помощью которого Бейонсе объявила о второй беременности, набрало более 11,1 миллиона лайков и возглавило топ самых популярных снимков уходящего года.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь