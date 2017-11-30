Дрогба, Роналдо и Это’О посетят церемонию жеребьевки ЧМ-2018 по футболу
ТАСС, 30 ноября. Дидье Дрогба, Роналдо и Самуэль Это’О станут гостями церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает
ТАСС, 30 ноября. Дидье Дрогба, Роналдо и Самуэль Это’О станут гостями церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает
Жеребьевка состоится в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Ее проведут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.
Церемонию также посетят такие бывшие и нынешние игроки, как Сами
Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.