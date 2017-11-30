Дрогба, Роналдо и Это’О посетят церемонию жеребьевки ЧМ-2018 по футболу

Жеребьевка состоится в Государственном Кремлевском дворце в пятницу. Ее проведут бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная.

Церемонию также посетят такие бывшие и нынешние игроки, как Сами Аль-Джабир (Саудовская Аравия), Томас Бертольд, Селия Шашич, Лотар Маттеус (все — Германия), Томас Бролин (Швеция), Эмилио Бутрагеньо (Испания), Хорхе Кампос, Уго Санчес (оба — Мексика), Чха Бом Гын, Пак Чжи Сун (оба — Южная Корея), Али Даеи, Мехди Махдавикия (оба — Иран), Хулио Дели Вальдес (Панама), Марсель Десайи, Корин Дьякр (оба — Франция), Серхио Гойкочеа (Аргентина), Хасан Хусам (Египет), Рене Игита (Колумбия), Карина Леблан (Канада), Кацуйоси Миура (Япония), Паоло Монтеро (Уругвай), Нванкво Кану, Джей Джей Окоча (Нигерия), Пеле, Роналдиньо (оба — Бразилия), Алекс Скотт, Дэвид Симэн (оба — Англия), Дмитрий Аленичев, Ринат Дасаев, Алексей Смертин, Дмитрий Сенников, Александр Кержаков (все — Россия), Пауло Ванчопе (Коста- Рика), Кларенс Зеедорф (Нидерланды), Петер Шмейхель (Дания).