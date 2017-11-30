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15:22 (мск), источник: Р-Спорт

Швейцарцы и сербы собираются базироваться в Самарской области во время ЧМ-2018

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт, Александр Рогулев. Футболисты сборных Швейцарии и Сербии во время чемпионата мира 2018 года собираются базироваться на территории Самарской области, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

Источник: AP 2017

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самарская область готовит к турниру три базы — загородный клуб «Русская Охота», базу футбольного клуба «Крылья Советов», а также школу «Академия» в Тольятти.

По информации «Р-Спорт», в Самарской области во время чемпионата мира планируют базироваться две сборные — Швейцарии и Сербии. Швейцарцы поселятся на время турнира в Тольятти, а сербы хотят использовать комплекс «Русская Охота». Договоренности, впрочем, существуют только на словах, бумаги будут подписаны после жеребьевки турнира.

В администрации Самарской области комментировать информацию источника агентства отказались.

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