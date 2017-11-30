Швейцарцы и сербы собираются базироваться в Самарской области во время ЧМ-2018
МОСКВА, 30 ноя —
МОСКВА, 30 ноя —
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде,
По информации «Р-Спорт», в Самарской области во время чемпионата мира планируют базироваться две сборные — Швейцарии и Сербии. Швейцарцы поселятся на время турнира в Тольятти, а сербы хотят использовать комплекс «Русская Охота». Договоренности, впрочем, существуют только на словах, бумаги будут подписаны после жеребьевки турнира.
В администрации Самарской области комментировать информацию источника агентства отказались.