Швейцарцы и сербы собираются базироваться в Самарской области во время ЧМ-2018

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самарская область готовит к турниру три базы — загородный клуб «Русская Охота», базу футбольного клуба «Крылья Советов», а также школу «Академия» в Тольятти.