Болельщики из США приобрели 43 тысячи билетов на ЧМ-2018

Источник: AFP 2017

По итогам первого этапа продаж, который был разделен на два периода, было распределено 742 760 билетов на российский мундиаль, 47% билетов получили иностранные болельщики.

В число лидеров вошли болельщики из США (43 555), Бразилии (31 404), Германии (27 677), Китая (21 292), Мексики (19 334), Израиля (15 700).

Продажи возобновятся 5 декабря. Продажи в рамках второго этапа будут проходить на сайте ФИФА следующим образом: с 5 декабря по 31 января — продажи посредством случайной жеребьевки, с 13 марта по 3 апреля — продажи в порядке живой очереди.