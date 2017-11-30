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11:29 (мск), источник: Р-Спорт

Болельщики из США приобрели 43 тысячи билетов на ЧМ-2018

МОСКВА, 30 ноя — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Более 43,5 тысячи билетов на чемпионат мира по футболу 2018 года в России реализовано американским болельщикам по итогам первого этапа продаж, который завершился 28 ноября, такие данные приведены Международной федерацией футбола (ФИФА) в ходе пресс-конференции в Москве.

Источник: AFP 2017

По итогам первого этапа продаж, который был разделен на два периода, было распределено 742 760 билетов на российский мундиаль, 47% билетов получили иностранные болельщики.

В число лидеров вошли болельщики из США (43 555), Бразилии (31 404), Германии (27 677), Китая (21 292), Мексики (19 334), Израиля (15 700).

Продажи возобновятся 5 декабря. Продажи в рамках второго этапа будут проходить на сайте ФИФА следующим образом: с 5 декабря по 31 января — продажи посредством случайной жеребьевки, с 13 марта по 3 апреля — продажи в порядке живой очереди.

Матчи чемпионата мира, который впервые в истории пройдет на территории России, будут сыграны с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны. Жеребьевка финального этапа турнира пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

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