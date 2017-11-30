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11:33 (мск), источник: ТАСС

Хаби Алонсо назвал сборную Испании фаворитом ЧМ-2018 в России

ТАСС, 30 ноября. Чемпион мира по футболу 2010 года испанец Хаби Алонсо считает, что национальная сборная его страны будет самой сильной командой на чемпионате мира 2018 года в России. Слова спортсмена приводит «Газета.Ru» со ссылкой на испанское издание Marca.

Источник: AP 2017

«Я не вижу ни одной команды сильнее сборной Испании. Сборные Германии и Бразилии могут показать сильную игру, но они не превосходят нашу команду. Успешное выступление на чемпионате мира — задача сложная, и здесь не последнюю роль играет везение», — заявил Алонсо.

«Если удача улыбнется, будешь продолжать выступление. Иначе возвращаешься домой. Но от нашей команды у меня положительные впечатления», — добавил двукратный чемпион Европы, завершивший карьеру летом 2017 года.

Сборная Испании является чемпионом мира 2010 года. На первенстве в 2016 году они не сумели выйти из группы. Алонсо был в составе команды на обоих турнирах.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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