Хаби Алонсо назвал сборную Испании фаворитом ЧМ-2018 в России

Источник: AP 2017

«Я не вижу ни одной команды сильнее сборной Испании. Сборные Германии и Бразилии могут показать сильную игру, но они не превосходят нашу команду. Успешное выступление на чемпионате мира — задача сложная, и здесь не последнюю роль играет везение», — заявил Алонсо.

«Если удача улыбнется, будешь продолжать выступление. Иначе возвращаешься домой. Но от нашей команды у меня положительные впечатления», — добавил двукратный чемпион Европы, завершивший карьеру летом 2017 года.

Сборная Испании является чемпионом мира 2010 года. На первенстве в 2016 году они не сумели выйти из группы. Алонсо был в составе команды на обоих турнирах.