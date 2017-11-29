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22:53 (мск), источник: Sports.kz

Кабананга объяснил, почему его сборная не смогла попасть на ЧМ-2018

Нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга прокомментировал непопадание своей национальной команды на предстоящий чемпионат мира в России, сообщает Sports.kz.

— После того, как Кубок африканских наций для нас закончился, мы решили немедленно сконцентрироваться на новом вызове. Мы были мотивированы и хотели получить место на чемпионате мира в России. Это было бы историческим достижением для нашей страны. Но все решили мелкие детали. Потому что нужно быть сосредоточенными от самого начала до самого конца, чтобы набрать максимальное количество очков. Пока мы не достигли нашей цели. Но теперь мы знаем, что для того, чтобы забронировать место на чемпионате мира, нужно работать еще усерднее. Впрочем, у нас есть прогресс, желание работать вместе и амбициозный тренер, — приводит слова Кабананги Africa Report On Business.

Напомним, сборная ДР Конго заняла второе место в отборочном турнире чемпионата мира-2018, пропустив вперед команду Туниса.

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