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19:50 (мск), источник: ТАСС

Кустурица: ЧМ-2018 станет одним из самых ярких событий в истории ХХI века

БАЛАШИХА /Московская область/, 29 ноября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, будет одним из самых ярких событий ХХI века. Такое мнение ТАСС высказал сербский режиссер Эмир Кустурица.

Источник: ИТАР-ТАСС

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

«На мой взгляд, чемпионат мира 2018 года в России станет одним из самых ярких событий ХХI века. Это будет фантастический футбольный фестиваль, для которого сложно подобрать эпитеты и сравнения. Уверен, что Россия великолепно проведет данный турнир и все останутся довольны», — сказал Кустурица.

Также 63-летний режиссер заявил, что намерен поддержать сборную Сербии на турнире. «Для меня футбол — это гораздо больше чем увлечение, поэтому планирую посетить чемпионат мира и болеть за сборную Сербии, а также переживать за Россию. В пятницу пройдет жеребьевка, пока не знаю кого хочу в соперники сборной Сербии, пускай это будет интересная страна», — сказал Кустурица.

Эмир Кустурица — сербский кинорежиссер и актер, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы. Автор фильмов «Черный кот, белая кошка», «Аризонская мечта» и «Жизнь как чудо». В 2008 году снял документальный фильм об аргентинском футболисте «Марадона».

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