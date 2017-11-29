Кустурица: ЧМ-2018 станет одним из самых ярких событий в истории ХХI века

Источник: ИТАР-ТАСС

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

«На мой взгляд, чемпионат мира 2018 года в России станет одним из самых ярких событий ХХI века. Это будет фантастический футбольный фестиваль, для которого сложно подобрать эпитеты и сравнения. Уверен, что Россия великолепно проведет данный турнир и все останутся довольны», — сказал Кустурица.

Также 63-летний режиссер заявил, что намерен поддержать сборную Сербии на турнире. «Для меня футбол — это гораздо больше чем увлечение, поэтому планирую посетить чемпионат мира и болеть за сборную Сербии, а также переживать за Россию. В пятницу пройдет жеребьевка, пока не знаю кого хочу в соперники сборной Сербии, пускай это будет интересная страна», — сказал Кустурица.