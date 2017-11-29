Иван Ургант будет ведущим жеребьевки ЧМ-2018
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Известный российский шоумен и актер Иван Ургант станет ведущим церемонии жеребьевки финальной части чемпионата мира 2018 года, сообщает
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Известный российский шоумен и актер Иван Ургант станет ведущим церемонии жеребьевки финальной части чемпионата мира 2018 года, сообщает
«На легендарную сцену также выйдет певица Алсу, которая готовит для всех собравшихся сюрприз — специально созданный для финальной жеребьевки номер», — говорится в сообщении.
Церемония жеребьевки пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.
Отборочная кампания была завершена 16 ноября: известны все 32 участника ЧМ-2018. Помимо сборной России, которая на правах хозяйки турнира попала на него автоматически, участниками ЧМ стали команды Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии,
Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде,
Жеребьевка турнира пройдет 1 декабря.