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18:47 (мск), источник: Интерфакс

Иван Ургант будет ведущим жеребьевки ЧМ-2018

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU — Известный российский шоумен и актер Иван Ургант станет ведущим церемонии жеребьевки финальной части чемпионата мира 2018 года, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Источник: РИА "Новости"

«На легендарную сцену также выйдет певица Алсу, которая готовит для всех собравшихся сюрприз — специально созданный для финальной жеребьевки номер», — говорится в сообщении.

Церемония жеребьевки пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

Отборочная кампания была завершена 16 ноября: известны все 32 участника ЧМ-2018. Помимо сборной России, которая на правах хозяйки турнира попала на него автоматически, участниками ЧМ стали команды Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Марокко, Туниса, Сенегала, Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии, Перу.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал — 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

Жеребьевка турнира пройдет 1 декабря.

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