Иван Ургант будет ведущим жеребьевки ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«На легендарную сцену также выйдет певица Алсу, которая готовит для всех собравшихся сюрприз — специально созданный для финальной жеребьевки номер», — говорится в сообщении.

Церемония жеребьевки пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

Отборочная кампания была завершена 16 ноября: известны все 32 участника ЧМ-2018. Помимо сборной России, которая на правах хозяйки турнира попала на него автоматически, участниками ЧМ стали команды Бразилии, Ирана, Японии, Мексики, Бельгии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Панамы, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Марокко, Туниса, Сенегала, Швейцарии, Хорватии, Швеции, Дании, Австралии, Перу.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал — 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.