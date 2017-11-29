Десайи: Футболистам сборной России понадобится удача на ЧМ-2018
МОСКВА, 29 ноя —
МОСКВА, 29 ноя —
Жеребьевка финального турнира ЧМ-2018 пройдет в пятницу в московском Кремле. Десайи и Александр Кержаков в среду были представлены в качестве послов «Фестиваля болельщиков» ЧМ-2018.
«Думаю, сейчас у вас совершенно другое поколение футболистов. К сожалению, у вас нет такого индивидуально сильного игрока как, например, был Кержаков. Вам придется бороться коллективно, и ваш тренер достаточно умен, чтобы подготовить игроков против любой команды. Кроме того, вам нужна удача в первой паре матчей. Нужно сначала нарастить уверенность в себе на таком турнире», — сказал Десайи журналистам.
«Кроме того, вам необходима поддержка болельщиков, чтобы они поддерживали команду, несмотря ни на что. В 1998 году нам повезло: мы играли дома, и поддержка болельщиков была невероятной на протяжении всего турнира. И это придало нам необходимый импульс. Мы смогли справиться с давлением и показать результат. В этом ключ: давление болельщиков должно быть, и команда должна с ним справляться».