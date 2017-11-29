СМИ: в Иране просят ведущую не быть «слишком сексуальной» на жеребьевке ЧМ

Дело в том, что иранский государственный канал IRIB по закону должен будет прервать трансляцию, если в кадре появится недостаточно одетая женщина. «А Мария известна своими экстравагантными выходами», — пишет Bild.

Теперь тысячи иранцев обращаются к ней с призывами. «Пожалуйста, помоги нам и выбирай свой наряд так, чтобы мы могли посмотреть всю церемонию», — написал один из болельщиков в комментариях к ее посту в Instagram.