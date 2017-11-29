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19:26 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: в Иране просят ведущую не быть «слишком сексуальной» на жеребьевке ЧМ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Дело в том, что иранский государственный канал IRIB по закону должен будет прервать трансляцию, если в кадре появится недостаточно одетая женщина. «А Мария известна своими экстравагантными выходами», — пишет Bild.

Теперь тысячи иранцев обращаются к ней с призывами. «Пожалуйста, помоги нам и выбирай свой наряд так, чтобы мы могли посмотреть всю церемонию», — написал один из болельщиков в комментариях к ее посту в Instagram.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мария в ответ пообещала одеться «прилично».

Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве. Вместе с Командной ее проведет бывший форвард сборной Англии Гари Линекер.

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