Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
СМИ: в Иране просят ведущую не быть «слишком сексуальной» на жеребьевке ЧМ
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Об этом пишет немецкая газета Bild.
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Об этом пишет немецкая газета Bild.
Дело в том, что иранский государственный канал IRIB по закону должен будет прервать трансляцию, если в кадре появится недостаточно одетая женщина. «А Мария известна своими экстравагантными выходами», — пишет Bild.
Теперь тысячи иранцев обращаются к ней с призывами. «Пожалуйста, помоги нам и выбирай свой наряд так, чтобы мы могли посмотреть всю церемонию», — написал один из болельщиков в комментариях к ее посту в Instagram.
Мария в ответ пообещала одеться «прилично».
Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве. Вместе с Командной ее проведет бывший форвард сборной Англии Гари Линекер.