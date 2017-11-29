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14:44 (мск), источник: ТАСС

Кабмин РФ увеличил на 1,8 млрд руб финансирование объектов ЧМ-2018 в бюджете 2017 года

ТАСС, 29 ноября. Правительство РФ увеличило финансирование поставки, монтажа, демонтажа строений и сооружений к чемпионату мира по футболу 2018 года в регионах на 1,8 млрд рублей за счет перераспределения средств в бюджете-2017.

Источник: РИА "Новости"

Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения, средства перераспределены из подпрограммы «Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года в Российской Федерации».

В частности, увеличивается финансирование поставки, монтажа, демонтажа строений и сооружений к ЧМ-2018 для 10 регионов, кроме Татарстана и Краснодарского края: трансферт, предоставляемый этим двум регионам, остается на уровне 626 млн рублей каждому. Республика Мордовия, Волгоградская область, Калининградская область, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область и Свердловская область в рамках программы получат по 374,25 млн рублей. Санкт-Петербургу будет предоставлено 1,049 млрд рублей.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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