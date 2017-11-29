Кабмин РФ увеличил на 1,8 млрд руб финансирование объектов ЧМ-2018 в бюджете 2017 года

Источник: РИА "Новости"

Как следует из опубликованного на официальном портале правовой информации распоряжения, средства перераспределены из подпрограммы «Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года в Российской Федерации».

В частности, увеличивается финансирование поставки, монтажа, демонтажа строений и сооружений к ЧМ-2018 для 10 регионов, кроме Татарстана и Краснодарского края: трансферт, предоставляемый этим двум регионам, остается на уровне 626 млн рублей каждому. Республика Мордовия, Волгоградская область, Калининградская область, Нижегородская область, Ростовская область, Самарская область и Свердловская область в рамках программы получат по 374,25 млн рублей. Санкт-Петербургу будет предоставлено 1,049 млрд рублей.