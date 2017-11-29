Мэрия Екатеринбурга: «Наш город — лучший в плане подготовки к ЧМ-2018»

По словам чиновника, уральский мегаполис готов к мундиалю лучше других российских городов.

Сергей Тушин: «На 97% готов стадион “Екатеринбург — Арена”. Мы единственный город, который сдал все тренировочные поля. Никто не помнит такой масштабной реконструкции дорожной сети. Один из ключевых моментов — продление до улицы Татищева улицы Ленина. Для ЧМ будет закуплено 20 машин скорой помощи. На дорогах будут выделены специальные полосы для движения».

По словам управленца, нет проблем и с местами для размещения гостей — 30 тысяч иностранных болельщиков смогут заселиться в 117 отелей.

Чиновник рассказал и о наследии футбольного праздника. Тренировочные поля достанутся детским школам ФК «Урал», а также ДЮСШ «Локомотив» и «Буревестник». А газон «Екатеринбург — Арены» заменят синтетикой.

В полное распоряжение горожан после ЧМ поступят ФОКи. Сергей Тушин «В нашем городе — самый высокий спрос на билеты. 5 декабря очередная партия билетов поступит на сайт ФИФА.

В целом уровень подготовки Екатеринбурга к ЧМ оценивается как лучший в стране".