Мэрия Екатеринбурга: «Наш город — лучший в плане подготовки к ЧМ-2018»

По словам чиновника, уральский мегаполис готов к мундиалю лучше других российских городов.
Сергей Тушин: «На 97% готов стадион “Екатеринбург — Арена”. Мы единственный город, который сдал все тренировочные поля. Никто не помнит такой масштабной реконструкции дорожной сети. Один из ключевых моментов — продление до улицы Татищева улицы Ленина. Для ЧМ будет закуплено 20 машин скорой помощи. На дорогах будут выделены специальные полосы для движения».
По словам управленца, нет проблем и с местами для размещения гостей — 30 тысяч иностранных болельщиков смогут заселиться в 117 отелей.
Чиновник рассказал и о наследии футбольного праздника. Тренировочные поля достанутся детским школам ФК «Урал», а также ДЮСШ «Локомотив» и «Буревестник». А газон «Екатеринбург — Арены» заменят синтетикой.
В полное распоряжение горожан после ЧМ поступят ФОКи. Сергей Тушин «В нашем городе — самый высокий спрос на билеты. 5 декабря очередная партия билетов поступит на сайт ФИФА.
В целом уровень подготовки Екатеринбурга к ЧМ оценивается как лучший в стране".
Напомним, в Екатеринбурге в июне 2018 года будут сыграны 4 матча мирового первенства по футболу. Список сборных, которые приедут в Екатеринбург, будет известен уже на днях, после жеребьевки, намеченной на 1 декабря.