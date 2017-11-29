Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, Тайсон, на счету которого 50 побед (44 — нокаутом) и шесть поражений, — один из самых известных боксеров в истории.
30 тренеров посетят финальную жеребьевку ЧМ-2018
30 из 32 главных тренеров
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30 из 32 главных тренеров
Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
В рамках семинара для команд, который запланирован на четверг и начнется — в 14.00 мск, представители сборных получат ключевую операционную информацию, касающуюся турнира. А церемония финальной жеребьевки состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Начало — в 18:00 мск.