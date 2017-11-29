30 тренеров посетят финальную жеребьевку ЧМ-2018

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.



В рамках семинара для команд, который запланирован на четверг и начнется — в 14.00 мск, представители сборных получат ключевую операционную информацию, касающуюся турнира. А церемония финальной жеребьевки состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Начало — в 18:00 мск.