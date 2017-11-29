Власти Москвы проводят профилактическую работу с футбольными болельщиками перед ЧМ-2018

«В 2017 году в преддверии проведения матчей Кубка конфедераций с лидерами и активными представителями болельщиков футбольных команд “Спартак”, ЦСКА, “Локомотив”, “Динамо”, “Торпедо” было проведено более 150 встреч, в ходе которых обсуждались в том числе вопросы безопасности предстоящих матчей и недопустимости совершения противоправных действий — не только на самих стадионах, но и на улицах Москвы. Аналогичная работа проводится и в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года», — сказал Черников, добавив, что данная работа ведется с болельщиками и в социальных сетях.
Он отметил, что в текущем году была организована профилактическая работа также и среди учащихся и студентов образовательных организаций города, причисляющих себя к футбольным болельщикам, а также в спортивных отделениях образовательных учреждений.
«Эта работа приносит свои плоды: по итогам проведения в Москве матчей Кубка конфедераций в июне-июле 2017 года не было зафиксировано ни одного правонарушения, связанного с межнациональными или религиозными конфликтами», — подчеркнул министр.
По информации министерства, в настоящий момент в список лиц, которым запрещено в соответствии с вынесенными судебными решениями посещение футбольных матчей, входят порядка 400 человек. «Всего за девять месяцев 2017 года за нарушения общественного порядка на спортивных мероприятиях было задержано 1 049 человек, что составляет примерно одну треть от общего числа задержанных за этот период на территории Москвы за нарушения общественного порядка», — добавил Черников.