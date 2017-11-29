Россия в ожидании соперников: что нужно знать о жеребьевке ЧМ-2018

Где и когда состоится жеребьевка?
Церемония пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Жеребьевка начнется в 18.00 и продлится около часа. Посмотреть ее можно будет в прямой трансляции на Первом канале.
Как будет проходить жеребьевка?
Все участники чемпионата мира — а это 32 команды — разделены на четыре корзины соответственно своему рейтингу. В первую корзину попали самые сильные сборные ЧМ-2018, в четвертую — самые слабые. Сборная России, как хозяйка турнира, попала в первую корзину. Сначала по группам будут распределены команды из первой корзины, затем из второй и так далее. Команды из первой корзины получат первый порядковый номер в своих группах.
Как разделились команды на корзины?
Как будут вынимать шары из корзин?
Вынимать шары будут по порядку, начиная с первой корзины и заканчивая четвертой.
Переходить к следующей корзине будут после того, как по группам будут распределены все восемь сборных из предыдущей корзины. Сначала будет выниматься шар с названием команды, а затем шар с обозначением группы и цифрой, которая будет указывать порядковый номер команды в соответствующей группе.
В какой группе сыграет сборная России?
Сборная России — единственная команда, которая уже знает, в какой группе она окажется. На чемпионате мира хозяева сыграют в группе А и получат первый порядковый номер. Так что в группе А осталось узнать только трех участников.
Какие команды не могут попасть в одну группу?
В первую очередь в одной группе не могут оказаться команды из одной корзины — сборная России точно не получит в соперники немцев или аргентинцев. Кроме того, в одну группу не могут попасть команды с одного континента — Аргентина не сыграет против Колумбии, а Египту не достанется Марокко. Единственное исключение составляет Европа, которая отправила на чемпионат мира 14 команд — в одной группе могут оказаться две европейские команды, но не более.
Какая жеребьевка будет для России самой удачной, а какая самой неудачной?
Если судить по рейтингу ФИФА, то сборной России лучше всего в соперники получить хорватов, сенегальцев и Саудовскую Аравию (получить две слабейшие команды из третьей и четвертой корзин не получится, так как они представляют одну континентальную ассоциацию). В худшем случае россиянам придется бороться за выход из группы с Испанией, Коста-Рикой и Нигерией.
Когда определится сетка плей-офф?
Она известна уже сейчас, так же как известен и календарь. Команды из группы А, где сыграет сборная России, в первом раунде плей-офф попадут на команды из группы B.
У жеребьевки будет два ведущих и восемь помощников. Ведущими стали бывший футболист сборной Англии Гари Линекер и российская спортивная журналистка Мария Командная, работавшая в том числе на «Матч ТВ» и FOX Sports. Помогать им будут футболисты, представляющие все страны, когда-либо выигрывавшие чемпионаты мира: испанец Карлес Пуйоль, бразилец Кафу, француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, уругваец Диего Форлан, итальянец Фабио Каннаваро и аргентинец Диего Марадона. Российский футбол будет представлять участник чемпионата мира 1958 года 91-летний Никита Симонян. Кубок мира на сцену вынесет действующий чемпион мира Мирослав Клозе.