Россия в ожидании соперников: что нужно знать о жеребьевке ЧМ-2018

Источник: РБК-Спорт

Где и когда состоится жеребьевка?

Церемония пройдет 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Жеребьевка начнется в 18.00 и продлится около часа. Посмотреть ее можно будет в прямой трансляции на Первом канале.

Как будет проходить жеребьевка?

Все участники чемпионата мира — а это 32 команды — разделены на четыре корзины соответственно своему рейтингу. В первую корзину попали самые сильные сборные ЧМ-2018, в четвертую — самые слабые. Сборная России, как хозяйка турнира, попала в первую корзину. Сначала по группам будут распределены команды из первой корзины, затем из второй и так далее. Команды из первой корзины получат первый порядковый номер в своих группах.

Как разделились команды на корзины?

Источник: РБК-Спорт

Как будут вынимать шары из корзин?

Вынимать шары будут по порядку, начиная с первой корзины и заканчивая четвертой.

Переходить к следующей корзине будут после того, как по группам будут распределены все восемь сборных из предыдущей корзины. Сначала будет выниматься шар с названием команды, а затем шар с обозначением группы и цифрой, которая будет указывать порядковый номер команды в соответствующей группе.

В какой группе сыграет сборная России?

Сборная России — единственная команда, которая уже знает, в какой группе она окажется. На чемпионате мира хозяева сыграют в группе А и получат первый порядковый номер. Так что в группе А осталось узнать только трех участников.

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Какие команды не могут попасть в одну группу?

В первую очередь в одной группе не могут оказаться команды из одной корзины — сборная России точно не получит в соперники немцев или аргентинцев. Кроме того, в одну группу не могут попасть команды с одного континента — Аргентина не сыграет против Колумбии, а Египту не достанется Марокко. Единственное исключение составляет Европа, которая отправила на чемпионат мира 14 команд — в одной группе могут оказаться две европейские команды, но не более.

Какая жеребьевка будет для России самой удачной, а какая самой неудачной?

Если судить по рейтингу ФИФА, то сборной России лучше всего в соперники получить хорватов, сенегальцев и Саудовскую Аравию (получить две слабейшие команды из третьей и четвертой корзин не получится, так как они представляют одну континентальную ассоциацию). В худшем случае россиянам придется бороться за выход из группы с Испанией, Коста-Рикой и Нигерией.

Когда определится сетка плей-офф?

Она известна уже сейчас, так же как известен и календарь. Команды из группы А, где сыграет сборная России, в первом раунде плей-офф попадут на команды из группы B.

Источник: РБК-Спорт

Кто проведет жеребьевку?