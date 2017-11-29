«Крылья Советов» оплатили билеты ЧМ инвалидам-колясочникам на матч сборной России в Самаре
ПФК «Крылья Советов» регулярно поддерживает различные социальные проекты.
ПФК «Крылья Советов» регулярно поддерживает различные социальные проекты.
В следующем году в Самаре пройдут игры ЧМ-2018. Сейчас известно, что один из матчей на новой арене пройдет с участием сборной России, на игре ожидается аншлаг. Именно на него футбольный клуб и выкупил несколько комплектов билетов для своих особенных болельщиков, которые часто посещают «Металлург».
Нет сомнений, что матчи ЧМ будут настоящим праздником для всех любителей футбола, которые посетят «Самару-Арену» и наш клуб сделал так, чтобы этих людей стало больше. «Крылья» давно и активно сотрудничает с организацией
Так в прошлом году в матче «Крылья Советов» — «Спартак» игроки нашей команды вышли на поле в футболках с логотипом Wings for Life World Run в поддержку одноименного благотворительного забега. Целью акции было привлечение внимания к травмам спинного мозга и сбор средств на их исследования и лечение.