«Крылья Советов» оплатили билеты ЧМ инвалидам-колясочникам на матч сборной России в Самаре

Источник: РИА "Новости"

В следующем году в Самаре пройдут игры ЧМ-2018. Сейчас известно, что один из матчей на новой арене пройдет с участием сборной России, на игре ожидается аншлаг. Именно на него футбольный клуб и выкупил несколько комплектов билетов для своих особенных болельщиков, которые часто посещают «Металлург».

Нет сомнений, что матчи ЧМ будут настоящим праздником для всех любителей футбола, которые посетят «Самару-Арену» и наш клуб сделал так, чтобы этих людей стало больше. «Крылья» давно и активно сотрудничает с организацией инвалидов-колясочников «Десница» и другими организациями, всячески поддерживая людей с ограниченными возможностями.