Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Корнев объяснил отличие морской пехоты РФ от морпехов США
На каплях: чем грозит зависимость от сосудосуживающих средств
Мутко ответил на публикацию дневников Родченкова
В Минобороны объяснили причину перехвата самолета США
В Кремле ответили на публикацию дневников Родченкова
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Монпелье
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Хаддерсфилд
Футбол. Зарубежный
22:45
Борнмут
Бернли
Футбол. Зарубежный
22:45
Челси
Суонси
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Стоук Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Труа
Все события
СМИ: позиция Путина ставит в тупик МОК
WP: Путин готовит на Украине «сирийскую ловушку»
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Фазель: Есть риск, что КХЛ не отпустит иностранных игроков на ОИ
РФ в ожидании соперников: что нужно знать о жеребьевке ЧМ-2018
Ксения Собчак вышла в свет в ярко-красном платье
Хворостовский посмертно выдвинут на Grammy
Индиец съел шесть килограммов металла
Опрос выявил самые неуместные ситуации для проверки смартфона
Семьям с двумя детьми будут давать скидку на ипотеку
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Фоторепортажи
24День, когда не пропустил Акинфеев
12Мы их теряем... Какие медали Сочи-2014 отбирает МОК
13:29 (мск), источник: Onedivision.ru

«Крылья Советов» оплатили билеты ЧМ инвалидам-колясочникам на матч сборной России в Самаре

ПФК «Крылья Советов» регулярно поддерживает различные социальные проекты.

Источник: РИА "Новости"

В следующем году в Самаре пройдут игры ЧМ-2018. Сейчас известно, что один из матчей на новой арене пройдет с участием сборной России, на игре ожидается аншлаг. Именно на него футбольный клуб и выкупил несколько комплектов билетов для своих особенных болельщиков, которые часто посещают «Металлург».

Читайте также
На строительство «Самара-Арены» выделят 1,8 млрд рублей

Нет сомнений, что матчи ЧМ будут настоящим праздником для всех любителей футбола, которые посетят «Самару-Арену» и наш клуб сделал так, чтобы этих людей стало больше. «Крылья» давно и активно сотрудничает с организацией инвалидов-колясочников «Десница» и другими организациями, всячески поддерживая людей с ограниченными возможностями.

Так в прошлом году в матче «Крылья Советов» — «Спартак» игроки нашей команды вышли на поле в футболках с логотипом Wings for Life World Run в поддержку одноименного благотворительного забега. Целью акции было привлечение внимания к травмам спинного мозга и сбор средств на их исследования и лечение.

Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЧМ-2018. Отборочные. Европа
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Таблица переходов РФПЛ
Черчесов: Любой вратарь хочет «неудачную» серию, как у Акинфеева
Вратарь «Спартака» получил премию «Футбольный джентльмен года»
Фазель: Есть риск, что КХЛ не отпустит иностранных игроков на ОИ
РФ в ожидании соперников: что нужно знать о жеребьевке ЧМ-2018
Федерация хоккея США: Чистые спортсмены РФ должны играть на ОИ
Тренер: Лыжник Легков сейчас в ужасном состоянии
ВФЛА не будет против выступления РФ в нейтральном статусе на ЧМ
Новости
Авто
Совершенно новый Jeep Wrangler — теперь и здесь «два ноль турбо» Wrangler четвёртого поколения не сильно отличается внешне от третьего, но это не рестайлинг, а совершенно новая машина
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
В Москве госпитализирован Андрей Мягков Актер пожаловался на сильные боли в голове
Недвижимость
Где будут жить принц Гарри и Меган Маркл
Путин предложил госсубсидии на ипотеку семьям с двумя и тремя детьми
«Я не готова тратить на дорогу три часа в день». Почему чужое жилье лучше ипотеки
В Британии автобус переоборудовали в приют для бездомных
Леди
От обезьяньих шуб до этики: как менялась мода на мех Ну что такого радикального могло происходить с этим предметом гардероба? Рассказываем, какие изменения претерпели меховые изделия с начала XX века
Дети
Как учатся дети с аутизмом: истории из России и Великобритании С каждым годом все больше британцев выбирает домашнее обучение для школьников с особенностями развития. Россиянам тоже часто приходится забирать таких детей из школы, но причины у всех разные.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь