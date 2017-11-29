Казанских гидов обучат пяти иностранным языкам к ЧМ-2018 по футболу
КАЗАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Языковые курсы по английскому, китайскому, арабскому, немецкому, и испанскому организуют для
КАЗАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Языковые курсы по английскому, китайскому, арабскому, немецкому, и испанскому организуют для
«У нас идет программа обучения еще дополнительно на пяти иностранных языках
По его словам, базовая экскурсионная программа будет на русском, английском и татарском языках. «Но если мы увидим, что
Во время чемпионата туристы смогут посетить Казанский кремль,
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Казань примет шесть матчей турнира.