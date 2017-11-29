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13:19 (мск), источник: ТАСС

Казанских гидов обучат пяти иностранным языкам к ЧМ-2018 по футболу

КАЗАНЬ, 29 ноября. /ТАСС/. Языковые курсы по английскому, китайскому, арабскому, немецкому, и испанскому организуют для гидов-экскурсоводов Казани к чемпионату мира 2018 года по футболу, который пройдет в России. Об этом сообщил ТАСС председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Источник: Reuters

«У нас идет программа обучения еще дополнительно на пяти иностранных языках гидов-экскурсоводов — это китайский, арабский, немецкий, английский и испанский. Это пять языков, на которых говорит большинство населения планеты, соответственно, мы на них экскурсоводов специально сами готовим к чемпионату», — пояснил Иванов.

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По его словам, базовая экскурсионная программа будет на русском, английском и татарском языках. «Но если мы увидим, что какие-то специфические команды к нам попадут, будем смотреть, попробуем подготовить гидов и на их национальном языке», — добавил он.

Во время чемпионата туристы смогут посетить Казанский кремль, Старо-татарскую слободу, остров-град Свияжск, Болгарский музей-заповедник и попробовать национальную татарскую кухню — вяленого гуся, эчпочмак, чак-чак, казы. «Задача — показать все богатство страны, регионов, традиции гостеприимства, нашу культуру, кухню, инфраструктуру, чтобы через это событие и страна и Татарстан открылись миру», — пояснил руководитель госкомитета.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. Казань примет шесть матчей турнира.

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