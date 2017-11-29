Москву оформили к финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года

Источник: РИА "Новости"

«В честь спортивного мероприятия перед Центральным выставочным залом “Манеж” установлена художественно-стилистическая композиция с объемно-декоративными конструкциями, которые символизируют 11 городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018», — говорится в сообщении.

В арт-объектах запечатлены элементы узнаваемой городской архитектуры и памятников, геральдики, а также флоры и фауны российских городов. Так, столицу представляет собор Василия Блаженного и Спасская башня Кремля, Волгоград — монумент «Родина-мать», Самару — ракета-носитель «Союз», Казань — мечеть Кул-Шариф и мифологический дракон Зилант, поясняется в релизе.

Также в честь международной делегации, приехавшей на финальную жеребьевку, входная группа гостиницы «Украина», где планируется разместить гостей, оформлена десятью флагштоками с символикой чемпионата. В рамках тематического оформления площади на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» планируется трансляция видеопроекции в формате 3D-мэппинга. Световое изобразительное шоу, посвященное чемпионату мира по футболу FIFA — 2018, москвичи смогут увидеть уже 30 ноября.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BcDUxkFHgdL/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Константин Макин (@macconst)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-28T20:14:32+00:00">Ноя 28 2017 в 12:14 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Монтажные работы в настоящее время завершены. Комплексом городского хозяйства Москвы обеспечена бесперебойная подача электроэнергии для подсветки композиции, выделена мощность 30 киловатт. Арт-объекты простоят до завершения чемпионата 15 июля 2018 года.