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13:00 (мск), источник: Р-Спорт

Москву оформили к финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы принял участие в оформлении столицы к финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В честь спортивного мероприятия перед Центральным выставочным залом “Манеж” установлена художественно-стилистическая композиция с объемно-декоративными конструкциями, которые символизируют 11 городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018», — говорится в сообщении.

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В арт-объектах запечатлены элементы узнаваемой городской архитектуры и памятников, геральдики, а также флоры и фауны российских городов. Так, столицу представляет собор Василия Блаженного и Спасская башня Кремля, Волгоград — монумент «Родина-мать», Самару — ракета-носитель «Союз», Казань — мечеть Кул-Шариф и мифологический дракон Зилант, поясняется в релизе.

Также в честь международной делегации, приехавшей на финальную жеребьевку, входная группа гостиницы «Украина», где планируется разместить гостей, оформлена десятью флагштоками с символикой чемпионата. В рамках тематического оформления площади на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» планируется трансляция видеопроекции в формате 3D-мэппинга. Световое изобразительное шоу, посвященное чемпионату мира по футболу FIFA — 2018, москвичи смогут увидеть уже 30 ноября.

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Монтажные работы в настоящее время завершены. Комплексом городского хозяйства Москвы обеспечена бесперебойная подача электроэнергии для подсветки композиции, выделена мощность 30 киловатт. Арт-объекты простоят до завершения чемпионата 15 июля 2018 года.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

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