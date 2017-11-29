Пеле приедет в Москву на жеребьевку ЧМ-2018
Легендарный бразилец посетит Россию второй раз за последние полгода.
Легендарный бразилец посетит Россию второй раз за последние полгода.
Один из самых известных и заслуженных футболистов в мире — бразильский нападающий Пеле — прилетит в Москву, чтобы посетить жеребьевку финальной части чемпионата мира — 2018. Об этом «Известиям» сообщил генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин.
— Мы ожидаем множество делегаций и именитых гостей, — рассказал «Известиям» Алексей Сорокин. — Одним из них станет легендарный бразильский футболист Пеле. Мы будем рады принять его, как и остальных гостей жеребьевки.
Пеле, являющийся трехкратным обладателем Кубка мира в составе сборной Бразилии, приезжал в Россию в июне 2017 года на
Помимо Пеле, Москву посетят такие легенды мирового футбола, как Диего Марадона, Лоран Блан, Мирослав Клозе и многие другие. Жеребьевка финальной части чемпионата мира — 2018 состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце.