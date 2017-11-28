Блаттер принял приглашение Путина на чемпионата мира-2018
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что посетит предстоящий чемпионат мира-2018 в России. Ранее Блаттер сообщил, что на ЧМ-2018 его лично пригласил Президент России Владимир Путин.
Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что посетит предстоящий чемпионат мира-2018 в России. Ранее Блаттер сообщил, что на ЧМ-2018 его лично пригласил Президент России Владимир Путин.
— Путин пригласил меня и Платини на предстоящий чемпионат мира, — сказал для RMC Блаттер. — Я принял приглашение и приеду в Россию на турнир. Общаюсь ли я с Платини? Неоднократно ему звонил, но он ни разу не ответил.
Напомним, 81-летний Блаттер был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом на 6 лет за незаконную передачу
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве,