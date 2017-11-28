Блаттер принял приглашение Путина на чемпионата мира-2018

Источник: AP 2017

— Путин пригласил меня и Платини на предстоящий чемпионат мира, — сказал для RMC Блаттер. — Я принял приглашение и приеду в Россию на турнир. Общаюсь ли я с Платини? Неоднократно ему звонил, но он ни разу не ответил.

Напомним, 81-летний Блаттер был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом на 6 лет за незаконную передачу экс-главе УЕФА Мишелю Платини двух миллионов швейцарских франков. Международной федерацией он руководил с 1998 по 2015 год.