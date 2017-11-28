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21:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Блаттер принял приглашение Путина на чемпионата мира-2018

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер заявил, что посетит предстоящий чемпионат мира-2018 в России. Ранее Блаттер сообщил, что на ЧМ-2018 его лично пригласил Президент России Владимир Путин.

Источник: AP 2017

— Путин пригласил меня и Платини на предстоящий чемпионат мира, — сказал для RMC Блаттер. — Я принял приглашение и приеду в Россию на турнир. Общаюсь ли я с Платини? Неоднократно ему звонил, но он ни разу не ответил.

Напомним, 81-летний Блаттер был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом на 6 лет за незаконную передачу экс-главе УЕФА Мишелю Платини двух миллионов швейцарских франков. Международной федерацией он руководил с 1998 по 2015 год.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Сочи и Саранске. 1 декабря в российской столице состоится жеребьевка мирового первенства.

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