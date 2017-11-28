Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Тридцать тренеров команд-участниц ЧМ в России посетят жеребьевку турнира
МОСКВА, 28 ноя —
МОСКВА, 28 ноя —
Церемония жеребьевки состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве и начнется в 18:00 мск. Накануне состоится семинар для команд, на котором представители сборных получат ключевую операционную информацию, касающуюся турнира.
Предстоящие мероприятия пропустят главные тренеры сборных Уругвая (Оскар Табарес) и Австралии (место вакантно).
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.