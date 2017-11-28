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20:29 (мск), источник: Р-Спорт

Тридцать тренеров команд-участниц ЧМ в России посетят жеребьевку турнира

МОСКВА, 28 ноя — Р-Спорт. Тридцать главных тренеров сборных стран-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года в России примут участие в семинаре для команд и посетят жеребьевку финального турнира, сообщается в пресс-релизе ФИФА.

33
фотографии
33
фотографии
33
фотографии

Церемония жеребьевки состоится 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце в Москве и начнется в 18:00 мск. Накануне состоится семинар для команд, на котором представители сборных получат ключевую операционную информацию, касающуюся турнира.

Предстоящие мероприятия пропустят главные тренеры сборных Уругвая (Оскар Табарес) и Австралии (место вакантно).

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.

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