Тридцать тренеров команд-участниц ЧМ в России посетят жеребьевку турнира

МОСКВА, 28 ноя — Р-Спорт. Тридцать главных тренеров сборных стран-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года в России примут участие в семинаре для команд и посетят жеребьевку финального турнира, сообщается в пресс-релизе ФИФА.