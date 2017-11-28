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18:57 (мск), источник: Советский спорт

«Яшин — главный символ российского футбола»

Председатель Оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко представил плакат ЧМ-2018, тематический поезд и рассказал о допинге в футболе.

Источник: Советский спорт

ПЛАКАТ ЧМ-2018: ОБРАЗ ЯШИНА

В основу плаката лег образ одного из величайших вратарей в истории мирового футбола Льва Яшина.

«Мы не сомневались, думая о том, каким сделать плакат. Он должен был стать символом российского футбола, страны, — заявил на презентации Виталий Мутко. — Лев Яшин -тот человек, с которым олицетворяется отечественный футбол. Он был предан принципам честной игры, он до сих пор является кумиром многих вратарей».

Первую копию постера получил вратарь сборной России и ЦСКА Игорь Акинфеев.

— Для меня это большой сюрприз, — признался голкипер. — Горжусь, что у меня первого появился такой плакат, это действительно мощно. Лев Иванович — важная мировая фигура в футболе. Я уверен, что и через 200−300 лет его будут помнить. Нам всем, коллегам по цеху, очень далеко до этого великого вратаря. И если хоть на полшажочка приблизимся к нему, будет хорошо.

ПОЕЗД ЧМ-2018: ИСТОРИЯ ФУТБОЛА

Также в электродепо «Красная Пресня» был представлен тематический поезд чемпионата мира. Он будет курсировать по Кольцевой линии московского метро. Внутри поезда можно увидеть изображения маскота турнира Забиваки, на полу нарисованы ворота, а на стенах представлены главные достопримечательности городов, который примут матчи чемпионата мира.

— Мне очень понравился поезд. Он рассказывает о чемпионате мира и городах, которые примут матчи. Здесь много и исторических фотографий, аннотаций о тренерах, футболистах, лучших голах. Люди смогут прикоснуться к истории мирового футбола , — отметил Мутко.

ДОПИНГ В ФУТБОЛЕ: «ГЛУПОСТЬ И ДОМЫСЛЫ»

После презентации у Виталия Мутко поинтересовались, что он думает о списке Родченкова, в котором фигурируют 34 футболиста, большинство из них все еще выступают за сборную России.

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— Позиция нашей страны известна, бесконечно транслировать её не можем. Если кого-то обвиняют, люди должны высказываться в свою защиту. Мы открыты и готовы участвовать во всех комиссиях. Родченков сначала грозил не России, а ВАДА, мировому спорту, хотел рассказать, что там происходит. Но, видимо, сейчас интересно сосредоточиться на России. Это очень модно, это некий тренд. Что касается футбола, мы ничего не боимся, это абсолютные домыслы и попытка что-то сфабриковать. Я вам так скажу: если мы так на допинге играем, что же будет без него? Это все глупость. На ЧМ-2014 мы имели заключения, что футболисты проходили все тесты.

Мнение об обвинениях Родченкова выразила и генсекретарь ФИФА Фатма Самура.

— ФИФА нетерпимо относится к допингу. Мы с самого начала тесно сотрудничали с Маклареном, а затем с ВАДА. Пока нет доказательств широкомасштабного использования допинга среди футболистов в России. Но если такие случаи будут, применим самые жёсткие санкции, — сказала Самура.

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