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18:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Разоблачать Россию модно, но мы ничего не боимся!» Мутко и Акинфеев в электродепо

Вице-премьер РФ и голкипер сборной России приехали запускать новый поезд метро, но без темы допинга снова не обошлось.

Источник: Спорт-Экспресс

Филипп ПАПЕНКОВ
из депо Красная Пресня

Повод у мероприятия был предельно позитивный. Со вторника на кольцевую линию московского метро вышел новый поезд, оформленный специально к чемпионату мира по футболу. В церемонии запуска состава приняли участие Виталий Мутко, Игорь Акинфеев, а также гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, генсек ФИФА Фатма Самура.

— Поезд мне понравился. Он рассказывает об истории мирового футбола, — отметил пока еще позитивный Мутко. — Много фотографий и ярких страниц из истории чемпионатов мира. Люди, которые будут ехать на этом поезде, прикоснутся к такому прекрасному событию.

А заодно был представлен официальный плакат ЧМ-2018. На нем изображен легендарный советский вратарь Лев Яшин, и потому помимо Акинфеева в депо присутствовала вдова Льва Ивановича Валентина Тимофеевна.

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— Мы даже не сомневались, думая о том, каким должен быть плакат, — снова с улыбкой произнес Мутко. — Он отражает силу и лицо отечественного футбола. И всем понятно, почему мы выбрали именно такое изображение.

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Валентина Яшина расписалась на плакате и подарила его Акинфееву в качестве талисмана.

— Эмоции переполняют. Для меня это большой сюрприз, — признался голкипер ЦСКА. — Это гордость! Это очень мощно! Лев Иванович — мировая фигура. И через двести, и через триста лет все будут его помнить. Нам до него далеко, но будем стараться.

…И тут прозвучал вопрос про допинг, про Родченкова и так далее…

— Конечно, это не тема сегодняшней встречи, не хочу говорить об этом. Позиция нашей страны известна, и бесконечно ее транслировать мы не можем. Но тем не менее… — произнес Мутко и по традиции выдал следом эмоциональный монолог. — Все доказательства должны быть на чем-то основаны. Когда кого-то обвиняют, у обвиняемого должна быть возможность высказаться в свою защиту. А не только получать письма с вердиктами из-за океана. Мы открыты, готовы участвовать во всех комиссиях.

Мы его увольняли, но он (Родченков) грозил сначала не России, а угрожал рассказать обо всем, что происходило в МОК, ВАДА и мировом спорте вообще. Однако сейчас, видимо, интерес сосредоточился на России. Это модно, престижно, ложится в тренды.

Вообще мне это непонятно: человека проверяют, дают золотую медаль, а проходит три, пять лет, появляются новые методы проверки, и его лишают награды! Но давайте тогда все перепроверим! На царапины, на соли. Все пробы всех спортсменов всех стран! Но никто этого не делает. Медаль отдается тому, кто занял пятое место, хотя его вообще никто не проверял.

Это какое-то безумие. Механизм раскручен, и я не знаю, кто его остановит. Но это вредит мировому спорту. На кого ориентироваться? Завтра мы узнаем, что выдающийся спортсмен долгие годы побеждал на допинге — и как это понимать?

А что касается футбола, то мы ничего не боимся. Это все абсолютные домыслы, попытка сфабриковать. И я так скажу: если мы так на допинге играем, то как будем без допинга!

В медиа создается определенный образ, но по чемпионату мира-2014 мы имеем все документы, что наши игроки были чисты, сдавали тесты после каждого матча. А за три года подготовки к домашнему чемпионату мира нашу сборную проверяли уже 48 раз! И все в порядке. Что еще мы можем сделать?!

Следом прокомментировать шумиху вокруг российской сборной попросили Самуру. Напомним, ранее сообщалось, что проводится расследование в отношении 34 российских футболистов, которые подозреваются в употреблении допинга. Причем среди них 23 игрока, входивших в состав сборной на ЧМ-2014.

— Мы нетерпимо относимся к допингу. Мы сотрудничаем с ВАДА и Ричардом Маклареном. Но хочу подчеркнуть, что на данный момент нет доказательств масштабного употребления допинга футболистами. Если доказательства будут, то санкции будут жесткими, — обтекаемо высказалась Самура.

Впрочем, иного и не следовало ожидать. Даже если ей что-то известно, ангар электродепо «Красная Пресня» — не самое подходящее место для громких заявлений.

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