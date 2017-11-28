Фирменный поезд метро, посвященный истории ЧМ по футболу, представлен в Москве

Источник: РИА "Новости"

Презентация прошла в здании электродепо «Красная Пресня» московского метрополитена. Станции метро в фирменном поезде объявляет посол чемпионата мира-2018 телеведущая Яна Чурикова.

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«Через несколько минут состав отправится на кольцевую линию. За время работы состава планируется перевезти 3,5 миллиона человек, которые имеют возможность вспомнить легендарных футболистов и историю», — сказал начальник метрополитена Виктор Козловский.

В церемонии приняли участие вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко, генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, послы чемпионата мира-2018 голкипер московского ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев и Евгений Ловчев, а также вдова легендарного вратаря московского «Динамо» Льва Яшина Валентина.