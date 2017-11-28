Фирменный поезд метро, посвященный истории ЧМ по футболу, представлен в Москве
МОСКВА, 28 ноя —
МОСКВА, 28 ноя —
Презентация прошла в здании электродепо «Красная Пресня» московского метрополитена. Станции метро в фирменном поезде объявляет посол чемпионата мира-2018 телеведущая Яна Чурикова.
«Через несколько минут состав отправится на кольцевую линию. За время работы состава планируется перевезти 3,5 миллиона человек, которые имеют возможность вспомнить легендарных футболистов и историю», — сказал начальник метрополитена Виктор Козловский.
В церемонии приняли участие
Также в рамках мероприятия был представлен официальный плакат чемпионата мира-2018, который пройдет в России, с изображением Льва Яшина.