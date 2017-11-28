Это случилось в первом тайме встречи, когда Дзюба разминался за боковой линией поля.
Центральной фигурой официального плаката ЧМ-2018 стал Лев Яшин
Сегодня был представлен официальный плакат чемпионата мира 2018 года, который состоится в России.
Сегодня был представлен официальный плакат чемпионата мира 2018 года, который состоится в России.
Центральной фигурой плаката стал легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин.
«Для меня честь присутствовать тут. Презентация плаката — знаковое событие. С тех пор как вышел первый плакат к мундиалю, он всегда олицетворял страну хозяйку и ценности ФИФА. Я сама увидела плакат только вчера вечером. Это будет символом того, что ЧМ-2018 получился замечательным», — передаёт слова генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Предыдущие плакаты чемпионатов мира выглядели следующим образом: