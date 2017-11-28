Центральной фигурой официального плаката ЧМ-2018 стал Лев Яшин

«Для меня честь присутствовать тут. Презентация плаката — знаковое событие. С тех пор как вышел первый плакат к мундиалю, он всегда олицетворял страну хозяйку и ценности ФИФА. Я сама увидела плакат только вчера вечером. Это будет символом того, что ЧМ-2018 получился замечательным», — передаёт слова генерального секретаря ФИФА Фатмы Самуры корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.