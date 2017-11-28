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15:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Акинфеев: Нам всем далеко до великого Яшина

Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, ставший первым обладателем календаря ЧМ-2018, поделился эмоциями.

Источник: РИА "Новости"

Центральной фигурой плаката стал легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин.

«Надеюсь, он будет только у меня. Больше никому не дадите. Нам всем далеко до этого великого человека. Валентина Тимофеевна знает, как я отношусь к Яшину», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

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