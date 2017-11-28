Это случилось в первом тайме встречи, когда Дзюба разминался за боковой линией поля.
Акинфеев: Нам всем далеко до великого Яшина
Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, ставший первым обладателем календаря ЧМ-2018, поделился эмоциями.
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Вратарь ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, ставший первым обладателем календаря ЧМ-2018, поделился эмоциями.
Центральной фигурой плаката стал легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин.
«Надеюсь, он будет только у меня. Больше никому не дадите. Нам всем далеко до этого великого человека. Валентина Тимофеевна знает, как я отношусь к Яшину», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.