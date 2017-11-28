Акинфеев: Нам всем далеко до великого Яшина

«Надеюсь, он будет только у меня. Больше никому не дадите. Нам всем далеко до этого великого человека. Валентина Тимофеевна знает, как я отношусь к Яшину», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.