Шестилетний ребенок и еще 10 «суперболельщиков» посетят финальную жеребьевку ЧМ-2018
МОСКВА, 28 ноя —
МОСКВА, 28 ноя —
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Официальная церемония жеребьевки финальной стадии турнира состоится 1 декабря в Москве.
Ведущими церемонии будут футболист сборной Англии 1980-х годов Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная. Сам кубок мира на сцену Государственного Кремлевского дворца вынесет лучший бомбардир в истории чемпионатов мира и победитель ЧМ-2014 немец Мирослав Клозе. Помимо звезд футбола и гостей жеребьевку посетят 11 почетных зрителей — жителей
Самому младшему «суперболельщику», Михаилу Смолину из Москвы, всего шесть лет. Самым опытным будет 75-летний тромбонист Виктор Паутов из Саранска, на протяжении 20 лет поддерживающий мордовских футболистов игрой на своем духовом инструменте во время матчей.
Список остальных болельщиков выглядит следующим образом: Ольгa Парамонова (Волгоград), Мария Панина (Екатеринбург), Сергей Серов (Казань), Владимир Зуев (Калининград), Андрей Горюнов (Нижний Новгород), Сергей Копин (Ростов-на-Дону), Елизавета Леванова (Самара), Владимир Воробьев (Санкт-Петербург), Игорь Мамаладзе (Сочи).
В отборе «суперболельщиков» в разных городах принимали участие послы