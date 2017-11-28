Шестилетний ребенок и еще 10 «суперболельщиков» посетят финальную жеребьевку ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Официальная церемония жеребьевки финальной стадии турнира состоится 1 декабря в Москве.

Читайте также Гари Линекер и Мария Командная стали ведущими жеребьевки финальной части ЧМ-2018

Ведущими церемонии будут футболист сборной Англии 1980-х годов Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная. Сам кубок мира на сцену Государственного Кремлевского дворца вынесет лучший бомбардир в истории чемпионатов мира и победитель ЧМ-2014 немец Мирослав Клозе. Помимо звезд футбола и гостей жеребьевку посетят 11 почетных зрителей — жителей городов-организаторов турнира.

Самому младшему «суперболельщику», Михаилу Смолину из Москвы, всего шесть лет. Самым опытным будет 75-летний тромбонист Виктор Паутов из Саранска, на протяжении 20 лет поддерживающий мордовских футболистов игрой на своем духовом инструменте во время матчей.

Список остальных болельщиков выглядит следующим образом: Ольгa Парамонова (Волгоград), Мария Панина (Екатеринбург), Сергей Серов (Казань), Владимир Зуев (Калининград), Андрей Горюнов (Нижний Новгород), Сергей Копин (Ростов-на-Дону), Елизавета Леванова (Самара), Владимир Воробьев (Санкт-Петербург), Игорь Мамаладзе (Сочи).