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13:33 (мск), источник: Р-Спорт

Россия на симуляции жеребьевки ЧМ попала в группу с Египтом, Швейцарией и Австралией

МОСКВА, 28 ноя — Р-Спорт. Сборная России по футболу по итогам проведенной в качестве демонстрационного примера жеребьевки домашнего чемпионата мира-2018 попала в группу с командами Швейцарии, Египта и Австралии.

Источник: РИА "Новости"

Официальная церемония жеребьевки финальной стадии чемпионата мира состоится первого декабря в Москве.

ФИФА на своем канале в Youtube опубликовала видео, в котором на примере объясняется, как именно будет проходить жеребьевка. Сборной России, которая как хозяйка турнира посеяна в первой корзине и попадет в группу А под первым номером, в соперники достались команды Швейцарии (2-я корзина), Египта (3-я корзина) и Австралии (4-я корзина).

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Составы других групп чемпионата мира-2018 получились следующими:

Группа B: Бразилия, Коста-Рика, Хорватия, Япония;.

Группа C: Польша, Колумбия, Сербия, Иран;.

Группа D: Португалия, Южная Корея, Испания, Сенегал;.

Группа E: Бельгия, Исландия, Перу, Панама;.

Группа F: Германия, Дания, Уругвай, Нигерия;.

Группа G: Аргентина, Марокко, Мексика, Швеция;.

Группа H: Франция, Тунис, Саудовская Аравия, Англия.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.

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