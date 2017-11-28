Россия на симуляции жеребьевки ЧМ попала в группу с Египтом, Швейцарией и Австралией
МОСКВА, 28 ноя —
МОСКВА, 28 ноя —
Официальная церемония жеребьевки финальной стадии чемпионата мира состоится первого декабря в Москве.
ФИФА на своем канале в Youtube опубликовала видео, в котором на примере объясняется, как именно будет проходить жеребьевка. Сборной России, которая как хозяйка турнира посеяна в первой корзине и попадет в группу А под первым номером, в соперники достались команды Швейцарии (2-я корзина), Египта (3-я корзина) и Австралии (4-я корзина).
Составы других групп чемпионата мира-2018 получились следующими:
Группа B: Бразилия,
Группа C: Польша, Колумбия, Сербия, Иран;.
Группа D: Португалия, Южная Корея, Испания, Сенегал;.
Группа E: Бельгия, Исландия, Перу, Панама;.
Группа F: Германия, Дания, Уругвай, Нигерия;.
Группа G: Аргентина, Марокко, Мексика, Швеция;.
Группа H: Франция, Тунис, Саудовская Аравия, Англия.
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.