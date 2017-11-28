Россия на симуляции жеребьевки ЧМ попала в группу с Египтом, Швейцарией и Австралией

ФИФА на своем канале в Youtube опубликовала видео, в котором на примере объясняется, как именно будет проходить жеребьевка. Сборной России, которая как хозяйка турнира посеяна в первой корзине и попадет в группу А под первым номером, в соперники достались команды Швейцарии (2-я корзина), Египта (3-я корзина) и Австралии (4-я корзина).