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11:41 (мск), источник: ТАСС

Стадион ЧМ-2018 в Калининграде подключили к отоплению

КАЛИНИНГРАД, 28 ноября. /ТАСС/. Стадион чемпионата мира по футболу в Калининграде подключили к отоплению, включен подогрев футбольного поля. Об этом на своей странице в Facebook сообщает генеральный застройщик арены ФГУП «Спорт- Ин».

Источник: РИА "Новости"

«Стадион “Калининград” к зиме готов, в здании произведен запуск тепла, полностью функционирует подогрев футбольного поля, а установленные на нем лампы дополнительного освещения компенсируют газону недостаток естественной инсоляции. Заканчивают работы по монтажу каркаса для медиаэкрана на фасаде, установлен информационный экран в северной части территории стадиона, полным ходом ведутся работы по благоустройству территории», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, готовность калининградского стадиона к чемпионату мира по футболу превышает 83%. На поле засеян газон, установлены два информационных экрана, завершаются работы по устройству внешних инженерных сетей, проводится внутренняя отделка трибун и зрительских мест. Строительство должно завершиться к концу текущего года. В марте — апреле будущего года на стадионе планируется провести первые тестовые матчи.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Калининград примет четыре матча группового этапа.

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