Видеооткрытки со звездами футбола появятся на зданиях в Москве

«Видеооткрытки с изображением команд — победителей чемпионатов мира по футболу разных лет появятся на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа по адресу: Тверская улица, дом 7. Это четыре сборные, выигравшие чемпионат за последнюю четверть века и вышедшие в финальную часть предстоящего турнира. На экранах будет транслироваться более десятка фотографий команд Германии (чемпион 2014 года), Испании (2010), Бразилии (1994, 2002) и Франции (1998)», — говорится в сообщении.