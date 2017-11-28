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11:06 (мск), источник: ТАСС

Видеооткрытки со звездами футбола появятся на зданиях в Москве

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Ролики с командами — победительницами чемпионатов мира по футболу, а затем и фотографии сборных ЧМ-2018 будут транслироваться на медиафасадах в центре столицы до конца декабря. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«Видеооткрытки с изображением команд — победителей чемпионатов мира по футболу разных лет появятся на медиафасадах домов 8 и 28 на Новом Арбате, а также на здании Центрального телеграфа по адресу: Тверская улица, дом 7. Это четыре сборные, выигравшие чемпионат за последнюю четверть века и вышедшие в финальную часть предстоящего турнира. На экранах будет транслироваться более десятка фотографий команд Германии (чемпион 2014 года), Испании (2010), Бразилии (1994, 2002) и Франции (1998)», — говорится в сообщении.

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Затем их сменят фотографии команд-соперниц, которые определятся в ходе финальной жеребьевки 1 декабря. Как отмечается, трансляция итогов жеребьевки продлится до конца года.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. На мировом первенстве сыграют 32 команды — сборные России, Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Дании (Европа); Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Перу (Южная Америка); Мексики, Коста-Рики, Панамы (Северная и Центральная Америка); Австралии, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии (Азия); Нигерии, Египта, Марокко, Туниса, Сенегала (Африка).

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