Сборная России входит в семерку самых возрастных команд ЧМ-2018
МОСКВА, 27 ноя —
МОСКВА, 27 ноя —
Исследование проведено на основе статистических данных, собранных в ходе отборочного турнира ЧМ-2018 (в отношении сборной России, которая в квалификации не участвовала, использованы данные товарищеских встреч с июля 2016 по ноябрь 2017 года). Согласно приведенным данным, средний возраст игроков сборной России — 28,1 лет (7-е место). Самой возрастной стала команда Панамы (29,4 года), самой молодой — сборная Нигерии (24,9).
Самой высокорослой (среднее значение — 185,6 см) является команда Сербии, самой низкорослой — сборная Саудовской Аравии (176,2). Сборная России занимает по этому показателю шестое место (184,3).
Больше всего футболистов из зарубежных чемпионатов играют за сборные Хорватии, Швеции и Исландии (100%). Россия идет на предпоследнем месте (5%). Полностью из игроков внутренних чемпионатов состоят составы команд Англии и Саудовской Аравии.
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.