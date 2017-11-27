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20:44 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России входит в семерку самых возрастных команд ЧМ-2018

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт. Сборная России по футболу, согласно исследованию CIES Football Observatory, опубликованному на официальном сайте ФИФА, входит в семерку самых возрастных команд, которые отобрались для участия в чемпионате мира 2018 года в России.

Источник: РИА "Новости"

Исследование проведено на основе статистических данных, собранных в ходе отборочного турнира ЧМ-2018 (в отношении сборной России, которая в квалификации не участвовала, использованы данные товарищеских встреч с июля 2016 по ноябрь 2017 года). Согласно приведенным данным, средний возраст игроков сборной России — 28,1 лет (7-е место). Самой возрастной стала команда Панамы (29,4 года), самой молодой — сборная Нигерии (24,9).

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Все участники ЧМ-2018

Самой высокорослой (среднее значение — 185,6 см) является команда Сербии, самой низкорослой — сборная Саудовской Аравии (176,2). Сборная России занимает по этому показателю шестое место (184,3).

Больше всего футболистов из зарубежных чемпионатов играют за сборные Хорватии, Швеции и Исландии (100%). Россия идет на предпоследнем месте (5%). Полностью из игроков внутренних чемпионатов состоят составы команд Англии и Саудовской Аравии.

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.

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