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17:07 (мск), источник: ТАСС

ФИФА рассказала о подробностях жеребьевки ЧМ-2018

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала дополнительные подробности проведения жеребьевки группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Подробности опубликованы на официальном сайте ФИФА.

Источник: РИА "Новости"

Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце. Ведущими назначены бывший английский футболист Гари Линекер и российская журналистка Мария Командная. Также в мероприятии примут участие аргентинец Диего Марадона, итальянец Фабио Каннаваро, француз Лоран Блан, англичанин Гордон Бэнкс, бразилец Кафу, испанец Карлес Пуйоль, уругваец Диего Форлан и немец Мирослав Клозе.

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Сборная России, как страна-организатор, автоматически попадает в группу А под номером 1. Остальные семь команд первой корзины также автоматически получают номер 1 в группе, куда они будут определены путем жеребьевки. Порядковые номера сборных из трех других корзин определит жребий.

Согласно правилам ФИФА, в одной группе не может быть больше одной команды из одной континентальной зоны. Данный принцип не распространяется на команды из зоны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), поэтому в одной группе будет не более двух команд из Европы. По две европейские сборные будут в шести группах из восьми.

Процедура жеребьевки пройдет согласно стандарту. Шары из корзин будут вынимать по порядку: от первой к четвертой. Сначала будет доставаться шар с названием команды, а потом шар с обозначением группы и порядкового номера.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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